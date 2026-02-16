Dos jóvenes murieron y otras tres personas resultaron heridas de gravedad tras un accidente fatal en la provincia de Córdoba. Conforme a las primeras informaciones, el conductor del auto, por cuestiones que se tratan de establecer, chocó contra un poste de hormigón de alta tensión.
Accidente fatal: dos muertos y tres heridos de gravedad tras chocar el auto con un poste de hormigón
El triste accidente acabó con la vida del conductor del auto y su acompañante. Las demás personas están en estado crítico
El siniestro ocurrió este domingo a la madrugada en el barrio Villa Revol Anexo, en la intersección de la avenida Cruz Roja Argentina y Los Incas, cuando el sistema de emergencias fue alertado por un vehículo que había impactado contra un poste.
Los agentes de salud de Córdoba, al arribar al lugar, determinaron que se trataba de un auto BMW 240i blanco que era manejado por un joven, de 23 años, quien falleció. A su vez, las autoridades indicaron que su acompañante, de la misma edad, también murió producto del accidente.
Accidente fatal en Córdoba: el rescate
Desde el medio El DoceTv explicaron que los demás ocupantes del auto quedaron atrapados dentro del vehículo y posteriormente, un servicio de emergencias médicas constató los decesos en el lugar del hecho.
Además, dispuso el traslado de los heridos, todos en estado crítico, hacia el Hospital San Roque, Hospital Misericordia y Hospital de Urgencias de Córdoba.
En el lugar del accidente hubo un fuerte operativo por parte de Bomberos y Policía provincial, además de los peritos que tratan de constatar cómo se produjo el siniestro fatal.