Accidente fatal: dos muertos y tres heridos de gravedad tras chocar el auto con un poste de hormigón

El siniestro ocurrió este domingo a la madrugada en el barrio Villa Revol Anexo, en la intersección de la avenida Cruz Roja Argentina y Los Incas, cuando el sistema de emergencias fue alertado por un vehículo que había impactado contra un poste.

Los agentes de salud de Córdoba, al arribar al lugar, determinaron que se trataba de un auto BMW 240i blanco que era manejado por un joven, de 23 años, quien falleció. A su vez, las autoridades indicaron que su acompañante, de la misma edad, también murió producto del accidente.