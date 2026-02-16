Un homicidio desgarrador: mató a una estudiante y luego se fue a trabajar como si nada hubiese pasado

homicidio-eugenia-carril Eugenia Carril, la víctima del caso de homicidio.

"El sábado pasadas las 8:00 fue hasta una casa por un trabajo. La empleadora contó que Torres le pidió un pago adelantado de un millón de pesos para avanzar en tareas de pintura. Ese dinero lo cobró y permaneció prófugo durante varias horas”, contó un investigador.

La Policía allanó varios domicilios de allegados al imputado, durante la madrugada del domingo, pero no lograron capturarlo, aunque alrededor de las 11:00 encontraron la Chevrolet Meriva estacionada en 5 y 57.

El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 de La Plata, y este lunes por la mañana indagará al apresado en sede judicial.

Los cargos que le imputa son por “Homicidio culposo agravado por la conducción automotor y por haber abandonado a la víctima a su suerte ni prestar auxilio” (Artículo 84 bis del Código Penal).

En tanto, el vehículo con el cual mató a la víctima está radicado en Chubut y registra infracciones reiteradas.

Homicidio culposo: el caso que conmueve

El homicidio ocurrió el viernes en la zona de 3 y 96 de La Plata y, tal como informaron fuentes de la investigación, las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados, permitieron establecer la secuencia previa al impacto.

“En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y, finalmente, la maniobra imprudente que terminó en el embiste seguido de muerte de la damnificada”, explicó un investigador.

La familia de la víctima había iniciado una búsqueda en redes sociales al advertir que no regresaba a su domicilio pasadas las 22 horas. La preocupación creció con el correr de las horas hasta que el cuerpo fue hallado con golpes compatibles con un siniestro vial.

Eugenia Carril, la chica que murió atropellada.

Las nuevas imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, una de ellas instalada en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, permitieron observar el momento previo a la colisión.

De acuerdo con el registro fílmico, alrededor de las 22:26 se observa a la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3. Un minuto después, a las 22:27 aproximadamente, aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1.

Julio Cornelio Guerra Torres, acusado de homicidio culposo.

Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.