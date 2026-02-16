El acusado de homicidio culposo por atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril, la joven de 18 años que el viernes a la noche volvía de estudiar en la Universidad de La Plata, es un pintor de 41 años que horas después del hecho se presentó como si nada hubiera pasado a ver un trabajo.
Un homicidio desgarrador: mató a una estudiante y luego se fue a trabajar como si nada hubiese pasado
El acusado de homicidio culposo es un hombre de nacionalidad peruana, que dejó abandonada a la víctima tras atropellarla
Fuentes policiales revelaron que el acusado, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres y de nacionalidad peruana, fue a trabajar a una vivienda ubicada en Parque Sicardi junto a dos obreros luego de atropellar y matar a la víctima.
El implicado por homicidio estuvo más de 24 horas prófugo, pero debido a la fuerte presión social se entregó en la dependencia de la DDI La Plata, ubicada en 1 y 59.
"El sábado pasadas las 8:00 fue hasta una casa por un trabajo. La empleadora contó que Torres le pidió un pago adelantado de un millón de pesos para avanzar en tareas de pintura. Ese dinero lo cobró y permaneció prófugo durante varias horas”, contó un investigador.
La Policía allanó varios domicilios de allegados al imputado, durante la madrugada del domingo, pero no lograron capturarlo, aunque alrededor de las 11:00 encontraron la Chevrolet Meriva estacionada en 5 y 57.
El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 de La Plata, y este lunes por la mañana indagará al apresado en sede judicial.
Los cargos que le imputa son por “Homicidio culposo agravado por la conducción automotor y por haber abandonado a la víctima a su suerte ni prestar auxilio” (Artículo 84 bis del Código Penal).
En tanto, el vehículo con el cual mató a la víctima está radicado en Chubut y registra infracciones reiteradas.
Homicidio culposo: el caso que conmueve
El homicidio ocurrió el viernes en la zona de 3 y 96 de La Plata y, tal como informaron fuentes de la investigación, las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados, permitieron establecer la secuencia previa al impacto.
“En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y, finalmente, la maniobra imprudente que terminó en el embiste seguido de muerte de la damnificada”, explicó un investigador.
La familia de la víctima había iniciado una búsqueda en redes sociales al advertir que no regresaba a su domicilio pasadas las 22 horas. La preocupación creció con el correr de las horas hasta que el cuerpo fue hallado con golpes compatibles con un siniestro vial.
Las nuevas imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, una de ellas instalada en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, permitieron observar el momento previo a la colisión.
De acuerdo con el registro fílmico, alrededor de las 22:26 se observa a la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3. Un minuto después, a las 22:27 aproximadamente, aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1.
Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.