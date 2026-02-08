Esta es la foto de Nahir Galarza desde la cárcel por la que se armó tanto revuelo y alertó a los familiares

Su última conexión real data de 2019 y la Justicia rechazó en 2024 un pedido para contar con un dispositivo móvil.

Además de las estafas económicas desde la cárcel, se detectaron perfiles con contenido sugestivo que invitan a entablar vínculos sentimentales falsos.

Nahir Galarza, quien cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo, dedica sus días en la cárcel a estudiar Psicología Social y asistir a talleres, con una posible fecha de salida recién prevista para el año 2052.

Nahir Galarza y la foto de la discordia

Familiares y seres queridos de Nahir Galarza (27 años), denunciaron que estos perfiles apócrifos difunden fotos intervenidas -como una imagen viral donde se la ve sosteniendo un iPhone- para solicitar transferencias de dinero a usuarios desprevenidos.

Nahir Galarza y su salida de la cárcel

Ya pasaron poco más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado de dos disparos por la asesina Nahir Galarza, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Fue en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando Nahir Galarza mató a su novio de dos balazos por la espalda.

Se trata de la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina (19 años, 7 meses y 21 días).

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, tiene una sentencia en la cárcel de 35 años de cumplimiento efectivo, lo que quiere decir que recién podría obtener la libertad en 2052, cuando tenga 53 años.