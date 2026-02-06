Aparecieron unas fotos de Nahir Galarza desde la cárcel que están en boca de todos

La joven entrerriana Nahir Galarza, quien actualmente cumple una condena a cadena perpetua por el asesinato de su novio en 2017, está en boca de todos por estas horas por unas fotos falsas que están circulando y con las que cierta gente se está aprovechando para realizar estafas.
El entorno de Nahir Galarza advirtió en las últimas horas sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que utilizan su nombre e imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) con fines engañosos, incluyendo intentos de estafa.
Allegados a Nahir Galarza, joven de 27 años, denunciaron que estos perfiles apócrifos difunden fotos intervenidas -como una imagen viral donde se la ve sosteniendo un iPhone- para pedir transferencias de dinero a usuarios desprevenidos.
Desde su círculo íntimo pidieron no tener ningún tipo de vínculo con estas cuentas ni enviar fondos, aclarando que Nahir Galarza se encuentra alojada en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, Entre Ríos, sin acceso a teléfonos celulares ni redes sociales. Su última conexión real data de 2019 y la Justicia rechazó en 2024 un pedido para contar con un dispositivo móvil.
Además de las estafas económicas, se detectaron perfiles con contenido sugestivo que invitan a entablar vínculos sentimentales falsos.
Nahir Galarza, quien cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo, dedica sus días a estudiar Psicología Social y asistir a talleres, con una posible fecha de salida recién prevista para el año 2052.
Nahir Galarza: en la cárcel por asesinato
Nahir Galarza, nacida el 11 de septiembre de 1998), fue hallada culpable del asesinato de Fernando Gabriel Pastorizzo, joven nacido el 3 de enero de 1997, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde ambos vivían.
El resonante caso tuvo amplia cobertura y repercusión tanto en los medios nacionales como en los internacionales.
Nahir Galarza es hasta el día de la fecha, la mujer más joven al momento de recibir una sentencia de prisión perpetua en la Argentina, cuando tenía 19 años, 7 meses y 21 días.
Cuando Nahir Galarza tenía 16 años, hubo una denuncia de secuestro luego de estar un día desaparecida, siendo menor de edad, pero luego se descubriría que el supuesto secuestro se trataba de una farsa.