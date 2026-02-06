Quién era la docente que murió en un accidente: tenía 30 años y era madre de un pequeño niño

Por su parte, el conductor de la camioneta fue derivado al hospital rural John Evans por una crisis de nervios y la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut realizó un test de alcoholemia al implicado en el accidente, cuyo resultado fue negativo y la autopsia se realizó en la mañana del jueves en la ciudad de Trelew.

Mariana-de-Pablo-Lloyd-docente-chubut2

Accidente trágico: quién era la docente que murió el Chubut

Mariana de Pablo Lloyd era madre de un niño pequeño y estudio y egresó en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°808 “Pedro y María Curie”, establecimiento educativo de Chubut que expresó sus condolencias con los seres queridos.

Mariana-de-Pablo-Lloyd-docente-chubut1

“La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia y amigos/as por esta irreparable pérdida”, manifestaron las autoridades de la institución.

Mariana-de-Pablo-Lloyd-docente-chubut

La docente fallecida en el accidente utilizaba la bicicleta con frecuencia para desplazarse para realizar tareas cotidianas, visitar a sus padres y también para concurrir a su lugar de trabajo, la Escuela N° 100 de Gaiman. Ese hábito, conocido por quienes la rodeaban, formaba parte de su identidad cotidiana, de una forma de moverse y de vivir ligada a la sencillez y la constancia.