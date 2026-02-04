Un hombre se arrojó dentro de un aljibe para salvar a su pequeña hija, de cuatro años, quien había caído al pozo mientras jugaba en una finca en Cosquín, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, la capital provincial. El rescate fue de lo más dramático y los involucrados terminaron con lesiones leves tras el accidente.
Accidente en el aljibe: un padre se tiró desde una altura de 10 metros para salvar a su hija
El dramático accidente tuvo a un padre como protagonista, que hizo lo imposible para salvarle la vida a su hija. Así fue el rescate
El accidente se produjo en una casa de esa localidad, en el valle de Punilla, cuando la pequeña cayó accidentalmente dentro del aljibe, de unos diez metros de profundidad. Al darse cuenta de lo sucedido, su padre no dudó en tirarse dentro del pozo para ayudar a la niña, en un rescate con mucho dramatismo.
Allí, el hombre y su hija aguardaron la llegada del personal de Bomberos de Cosquín, quienes acudieron rápidamente a la casa donde se produjo el accidente, ubicada en la zona sur.
Ambos fueron entregados inmediatamente al servicio de emergencias Cremed, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Allí, los médicos constataron que solo tenían lesiones leves, aunque quedaron en observación por prevención tras el rescate. En el operativo también participó la Guardia Urbana Municipal y la Policía provincial.
Accidente dramático: un rescate que terminó bien
Siguiendo la información brindada por Bomberos Voluntarios, la alerta se recibió alrededor de las 23:00 del martes y daba cuenta de que dos personas habían caído a un aljibe en una zona cercana al acceso sur de la ciudad de Cosquín, Córdoba.
En circunstancias que se intentan establecer, la menor cayó al pozo de aproximadamente 10 metros de profundidad y el hombre decidió lanzarse detrás.
Al cabo de unos minutos, un rescatista descendió de manera segura, hizo contacto en el interior y procedió a sacar primero a la nena y luego al padre.
El rescate provocó una inmensa conmoción en el vecindario de esa ciudad cordobesa, que tuvo como protagonista principal a un padre desesperado, que hizo lo impensado para que a su pequeña hija no perdiera la vida en el accidente.