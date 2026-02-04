Accidente en el aljibe: un padre se tiró desde una altura de 10 metros para salvar a su hija

Ambos fueron entregados inmediatamente al servicio de emergencias Cremed, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Allí, los médicos constataron que solo tenían lesiones leves, aunque quedaron en observación por prevención tras el rescate. En el operativo también participó la Guardia Urbana Municipal y la Policía provincial.

accidente-cordoba1

Accidente dramático: un rescate que terminó bien

Siguiendo la información brindada por Bomberos Voluntarios, la alerta se recibió alrededor de las 23:00 del martes y daba cuenta de que dos personas habían caído a un aljibe en una zona cercana al acceso sur de la ciudad de Cosquín, Córdoba.

En circunstancias que se intentan establecer, la menor cayó al pozo de aproximadamente 10 metros de profundidad y el hombre decidió lanzarse detrás.

Al cabo de unos minutos, un rescatista descendió de manera segura, hizo contacto en el interior y procedió a sacar primero a la nena y luego al padre.

accidente-cordoba

El rescate provocó una inmensa conmoción en el vecindario de esa ciudad cordobesa, que tuvo como protagonista principal a un padre desesperado, que hizo lo impensado para que a su pequeña hija no perdiera la vida en el accidente.