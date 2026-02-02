Trágico accidente: una pareja murió tras ser chocados por una camioneta

Las víctimas fatales fueron idetnficadas como Erika Celeste Casas (41), quien trabajaba como conductora de colectivos, y Manuel Horacio Díaz (46).

Ambos fallecieron de forma instantánea debido a la gravedad de las lesiones. Al llegar al lugar, los servicios de emergencias médicas solo pudieron constatar el deceso de la pareja.

Investigación y situación judicial del accidente

La camioneta era guiada por un joven de 28 años, quien sufrió diversos traumatismos en el rostro. Fue derivado al Hospital San Roque, donde se encuentra fuera de peligro pero bajo estricta custodia policial por orden de la justicia.

En el sector trabajó la Unidad Judicial de Accidentología Vial y personal de criminalística para realizar las mediciones correspondientes. Los investigadores centran sus esfuerzos en determinar la velocidad a la que circulaba la Hilux y si existieron factores externos que desencadenaran el choque por alcance.

Se espera que en las próximas horas se le realicen al conductor sobreviviente los tests de alcoholemia y toxicología de rigor.