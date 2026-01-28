Una mujer falleció en Bariloche, Rio Negro, tras caer en la Cascada Frey en el Brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La noticia del accidente que tuvo un inimaginable final, conmocionó a todos los lugareños y familiares de la víctima.
Bariloche trágico: quién era la mujer que murió de la peor manera durante sus vacaciones en el Nahuel Huapi
La mala fortuna terminó con la vida de una mujer en Bariloche, lugar donde había asistido con su esposo para pasar unas lindas vacaciones. Así fue el accidente
La víctima, de 50 años de edad, llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas. La mujer era del municipio bonaerense de Pilar y se cayó en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente, tras el cual fue asistida y le hicieron RCP pero sin éxito.
En la madrugada de este martes, cerca de la 1, finalizó el operativo que se montó en el lugar con la retirada del cuerpo.
El lamentable accidente se produjo en un sitio de Bariloche al que se accede únicamente a través de navegación.
El traslado de la mujer se realizó por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y, desde allí, por agua hasta la Bahía López donde la Policía de Rio Negro realizaron las pericias correspondientes y fue llevado a la morgue.
La Cascada Frey es un lugar donde se realizan descensos como si fuese un tobogán, actividad que está prohibida por el riesgo que implica. A este punto del Parque Nacional Nahuel Huapi se llega por vía lacustre y con varias horas de navegación.
Intervino la Fiscal Silvia Paolini, personal del destacamento Unidad 55, quienes entrevistaron a familiares, y Prefectura Naval Argentina.
Bariloche fatal: quién era la mujer que murió en el Nahuel Huapi
La mujer fallecida se llamaba Silvana Garibaldi y realizaba una caminata en una de las cascadas del arroyo Frey, en el brazo Tristeza, en Bariloche.
Tras la caída, golpeó su cabeza contra una piedra, luego de caer de una altura de unos tres metros.
La víctima se encontraba junto a su pareja de 57, quien intentó reanimarla y luego solicitó asistencia para realizarle maniobras de reanimación.
En ese sector donde murió la mujer, muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad. Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten.