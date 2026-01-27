Una turista de 59 años falleció al golpearse la cabeza en una cascada

El accidente ocurrió en la Cascada Frey, ubicada en el final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche.

Según informaron desde el Parque, Silvana Garibaldi fue encontrada muerta tras golpearse la cabeza con una de las rocas de la cascada. “Lamentablemente, la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió“, confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

El organismo difundió, a través de su página de Facebook, el comunicado dando a conocer la trágica noticia. “La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas”, explicaron en el posteo publicado, e indicaron que se habría “deslizado en un sector de la cascada”.

“Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales”, confirmaron.

Peritos policiales informaron que la víctima “se golpeó la nuca con una roca” y el golpe le causó la muerte.

Testigos indicaron que la mujer, cuya identidad se reservó, estaba acompañada de su marido en un brazo del lago al que solo se accede navegando: tras la caída, el hombre pidió auxilio e intentó reanimarla, pero no pudo.

turista2

Luego del accidente se montó un operativo con guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y también participó personal de Prefectura.

Al constatarse la muerte de la turista, se le avisó a la Fiscalía, que dispuso las primeras pericias para certificar lo que había ocurrido en el lugar. Recién alrededor de la 1 de la madrugada, rescatistas pudieron sacar el cuerpo del agua.

Autoridades del parque informaron que el traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente trasladó el cuerpo hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizó las pericias y el traslado a la morgue local.

Las autoridades del Parque Nacional advirtieron que las cascadas no están aptas para utilizarse “tipo tobogán” y que dicha actividad está “totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”.

“Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”, cerraron el comunicado.

Fuente: tn.com.ar