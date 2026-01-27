Un chico de 17 años fue apuñalado este martes a la madrugada cuando intentaba evitar el robo del vehículo de sus padres. El hecho ocurrió en Malargüe, en la calle Fortín al 1.000, alrededor de las 4.
Un chico de 17 años intentó evitar que robaran el auto de sus padres y lo apuñalaron
El adolescente escuchó ruidos a las 4 de este martes y salió. Vio a 2 menores robando el auto. Hubo forcejeo y lo apuñalaron debajo de la axila
El adolescente estaba dentro de la vivienda junto a sus hermanos cuando escuchó ruidos afuera. Salió y vio a dos delincuentes -la Policía cree que son menores de edad- que intentaban llevarse el vehículo de sus padres.
Al intentar retener a uno de ellos, se produjo un forcejeo y uno de los ladrones lo apuñaló debajo de la axila derecha.
El chico notó la herida minutos después. Tuvo que ser atendido en el Hospital Regional Malargüe, donde fue operado de urgencia pero sin peligro de vida.
En el lugar trabajó la ayudante Fiscal, Victoria Salas, quien dispuso levantar pericias y comenzar la investigación del caso.
Otro caso de inseguridad, pero en Godoy Cruz
En otro caso de inseguridad en Mendoza, la Policía frenó un intento de robo a un vehículo en Godoy Cruz tras el trabajo articulado entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y las movilidades que realizaban patrullaje preventivo. Como resultado, los tres autores fueron detenidos.
El hecho ocurrió en calle Paraná, donde operadores del CEO detectaron a 3 hombres que dañaban el vidrio de un Volkswagen Gol con intenciones de llevarse elementos del interior.
A partir del aviso emitido desde el centro de monitoreo, una movilidad policial se desplazó rápidamente hasta el lugar y logró aprehender a uno de los sospechosos. Los otros dos escaparon a pie por calles Lorenzini y Beltrán, lo que dio inicio a un seguimiento en tiempo real a través del sistema de videovigilancia.
Las cámaras permitieron ubicar a uno de los fugitivos mientras caminaba hacia la ciclovía, donde finalmente fue interceptado. El tercer involucrado fue detenido minutos después en las inmediaciones, completando la aprehensión de los 3 presuntos autores.