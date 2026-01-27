Un chico de 17 años intentó evitar que robaran el auto de sus padres y lo apuñalaron

Hospital Regional de malargue

El chico notó la herida minutos después. Tuvo que ser atendido en el Hospital Regional Malargüe, donde fue operado de urgencia pero sin peligro de vida.

En el lugar trabajó la ayudante Fiscal, Victoria Salas, quien dispuso levantar pericias y comenzar la investigación del caso.

Otro caso de inseguridad, pero en Godoy Cruz

En otro caso de inseguridad en Mendoza, la Policía frenó un intento de robo a un vehículo en Godoy Cruz tras el trabajo articulado entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y las movilidades que realizaban patrullaje preventivo. Como resultado, los tres autores fueron detenidos.

El hecho ocurrió en calle Paraná, donde operadores del CEO detectaron a 3 hombres que dañaban el vidrio de un Volkswagen Gol con intenciones de llevarse elementos del interior.

Operativo. El Centro Estratégico de Operaciones que está en Godoy Cruz atiende llamados de todo el Gran Mendoza. Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), una vez más, lograron frustrar un robo en Godoy Cruz.

A partir del aviso emitido desde el centro de monitoreo, una movilidad policial se desplazó rápidamente hasta el lugar y logró aprehender a uno de los sospechosos. Los otros dos escaparon a pie por calles Lorenzini y Beltrán, lo que dio inicio a un seguimiento en tiempo real a través del sistema de videovigilancia.

Las cámaras permitieron ubicar a uno de los fugitivos mientras caminaba hacia la ciclovía, donde finalmente fue interceptado. El tercer involucrado fue detenido minutos después en las inmediaciones, completando la aprehensión de los 3 presuntos autores.