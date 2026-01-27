Después de 4 días, murió este martes el adolescente que se cayó a un canal en medio de la intensa tormenta en un barrio de Godoy Cruz. El chico, de 13 años, permanecía internado en estado crítico en el hospital Notti, hasta donde había sido trasladado de urgencia luego de permanecer unos 15 minutos sumergido en el agua.
Murió el adolescente que se cayó a un canal en medio de la tormenta en Godoy Cruz
El chico, de 13 años, estaba internado en estado crítico en el hospital Notti, hasta donde fue trasladado de urgencia luego de sufrir un cuadro de ahogamiento
En medio de la fuerte tormenta del viernes a la noche, el menor se cayó a una acequia que venía con mucha crecida a raíz de la abundante lluvia. Allí quedó atrapado debajo de un puente por la cantidad de basura acumulada (según el relato de sus familiares), lo que generó el rápido accionar de los vecinos que rompieron parte de la estructura para poder llegar a él.
Es que en ese momento la Policía tardó en llegar porque la línea de emergencia 911 estaba colapsado por el intenso temporal. Los Bomberos Voluntarios del departamento sí pudieron arribar a tiempo gracias a que la hija de uno de ellos se comunicó directamente con su padre para advertirle lo que estaba ocurriendo en el barrio Suárez.
Las vacaciones que terminaron con un chico ahogado
La primera versión del hecho que se conoció indicaba que el chico se había medido a un canal para rescatar a un hermanito, pero la tía de ambos -Florencia- aclaró que se trató de una confusión porque fue un accidente lo que ocurrió en realidad con su sobrino, quien había venido ese día al barrio para pasar unos días de vacaciones junto a sus primos.
La mujer contó que su sobrino padecía un retraso madurativo y piensa que le llamó la atención la fuerza con la que el agua que corría por la acequia, se acercó y los mismos vecinos vieron cómo se resbaló.
Fue arrastrado unos 40 metros sin que nadie pudiese sacarlo, hasta que el joven quedó atorado debajo de un puente. "Mi marido y otro muchacho se metieron a la acequia del lado contrario para tratar de sacarlo y no pudieron por la mugre que había. A mi marido le llegaba el agua hasta el cuello. Quizás por eso se mezclaron las cosas y creyeron que él había querido rescatar a alguien, pero no fue así", afirmó Florencia.
"En la desesperación me salió pedir que rompieran el puente. La gente trajo picos y cosas para hacerlo, y así pudimos sacar a mi sobrino", sumó.
Un vecino que vive a pocos metros de allí se arrimó y le realizó maniobras de RCP al chico ahogado durante unos 30 minutos hasta que llegó la ambulancia. Lograron reanimarlo y lo trasladaron directo desde Godoy Cruz al hospital Notti, donde permanecía internado. Este martes se conoció la triste noticia de su muerte.