Murió el adolescente que se cayó a un canal en medio de la tormenta en Godoy Cruz

tia del chico ahogado acequia godoy cruz El puente donde había quedado atascado el adolescente en medio de la tormenta del viernes a la noche. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Las vacaciones que terminaron con un chico ahogado

La primera versión del hecho que se conoció indicaba que el chico se había medido a un canal para rescatar a un hermanito, pero la tía de ambos -Florencia- aclaró que se trató de una confusión porque fue un accidente lo que ocurrió en realidad con su sobrino, quien había venido ese día al barrio para pasar unos días de vacaciones junto a sus primos.

La mujer contó que su sobrino padecía un retraso madurativo y piensa que le llamó la atención la fuerza con la que el agua que corría por la acequia, se acercó y los mismos vecinos vieron cómo se resbaló.

Fue arrastrado unos 40 metros sin que nadie pudiese sacarlo, hasta que el joven quedó atorado debajo de un puente. "Mi marido y otro muchacho se metieron a la acequia del lado contrario para tratar de sacarlo y no pudieron por la mugre que había. A mi marido le llegaba el agua hasta el cuello. Quizás por eso se mezclaron las cosas y creyeron que él había querido rescatar a alguien, pero no fue así", afirmó Florencia.

"En la desesperación me salió pedir que rompieran el puente. La gente trajo picos y cosas para hacerlo, y así pudimos sacar a mi sobrino", sumó.

Un vecino que vive a pocos metros de allí se arrimó y le realizó maniobras de RCP al chico ahogado durante unos 30 minutos hasta que llegó la ambulancia. Lograron reanimarlo y lo trasladaron directo desde Godoy Cruz al hospital Notti, donde permanecía internado. Este martes se conoció la triste noticia de su muerte.