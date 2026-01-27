El Gobierno denunció a antimineros por la fake news sobre la contaminación del agua potable con radiactivos

falsa contaminacion agua san rafael El director de Minería, Jerónimo Shantal, recorrió el complejo Sierra Pintada tras las advertencias sobre una presunta contaminación del agua.

El temor fue generalizado y no fueron pocos los que, ante la duda, prefirieron comprar agua mineral. Por ello, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto, desmentir rotundamente el hecho y denunciar a quienes considera responsables.

Denuncia contra antimineros por la fake news de la contaminación del agua

En el Gobierno creen que detrás de la difusión de esta falsa noticia hay grupos antimineros. “Atemorizar a la población tiene consecuencias jurídicas”, dijo el ministro Natalio Mema, adelantando que habría denuncias.

Las actuaciones judiciales finalmente se concretaron vía AYSAM y el Ministerio de Energía.

“Dijeron que no se podía tomar agua de red porque, por la crecida del río Diamante y el arroyo El Tigre, se había contaminado el agua que luego potabiliza AYSAM y se generó una especie de temor”, explicó Mema sobre el hecho.

Hacer eso, “en el marco de una tormenta torrencial, es un delito. No vamos a permitir que un grupo de personas con intereses políticos y económicos altere la tranquilidad de los mendocinos”, agregó en sus redes sociales el ministro de Gobierno.

Desmentida de la contaminación del agua

“El Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con el Departamento General de Irrigación, informa que no se han registrado desbordes del arroyo El Tigre ni de ninguno de los reservorios del complejo Sierra Pintada”, comunicaron este lunes tras una inspección en el complejo, de la que participó el director de Minería, Jerónimo Shantal, con la que se constató el normal funcionamiento de las obras de contención y niveles bajos de agua en los reservorios.

rio diamante arroyo el tigre agua contaminacion Gobierno advirtió que no hubo contaminación del agua potable con materiales radiactivos como se difundió en San Rafael.

Así, confirmaron que no hubo desbordes ni situaciones de riesgo. Además, dijeron desde el Gobierno, se tomaron muestras durante las crecientes del río Diamante y del agua que ingresa al sistema de distribución de AYSAM.

“Se ha dispuesto la conformación de una guardia de contingencia, destinada a realizar inspecciones de control en el complejo ante eventos hidrometeorológicos extraordinarios, realizando un monitoreo permanente de la situación y aplicando las medidas preventivas necesarias”, agregaron desde Energía y Ambiente para llevar tranquilidad a la población.

Por su parte, AYSAM comunicó oficialmente que “la calidad del agua distribuida se encuentra garantizada y los sistemas de reserva están en proceso de normalización”.

La denuncia del Gobierno

Funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo presentaron prueba documental basada en las publicaciones que se realizaron en redes sociales y en grupos de Whatsapp y también se aportaron teléfonos y datos de las personas que se cree que estuvieron detrás de la difusión de la falsa noticia.

Según explicaron, las penas para los responsables de desinformar sobre un servicio básico como es el agua pueden ir desde multas o trabajo comunitario hasta prisión.