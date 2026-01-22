A la hora de realizar el lavado de la ropa, una de las prendas más difíciles de limpiar son las zapatillas, ya que hay manchas que son muy difíciles de remover. Si bien hay elementos caseros como el bicarbonato de sodio y el vinagre que pueden ser efectivos, también hay otro que destaca.
Ni vinagre, ni bicarbonato: el elemento casero con el que puedes dejar tus zapatillas como nuevas
La tarea de limpieza de tus zapatillas puede ser completamente sencilla gracias al uso de este elemento casero. ¿Cómo utilizarlo?
El elemento en cuestión no es reconocido en el mundo de la limpieza, sino más bien tiene su fama en el mundo del maquillaje: se trata del agua micelar.
Cómo limpiar las zapatillas con agua micelar
El agua micelar es efectiva para limpiar zapatillas porque sus micelas actúan como imanes que atraen y encapsulan suciedad y grasa, permitiendo una limpieza suave pero profunda sin empapar el material ni dejar residuos.
Este elemento casero es efectivo casero para cuero, goma y telas, aunque no se recomienda para gamuza, ya que puede dañarla por completo y de manera definitiva.
Para limpiar zapatillas con agua micelar, humedece un algodón o paño suave, frota suavemente las zonas sucias (especialmente punteras y gamuza) con movimientos circulares y deja secar a la sombra.
Algunas personas han notado que el agua micelar puede dejar manchas rojizas o afectar el color original, así que prueba en una zona pequeña primero.
Como puedes ver, este es un truco casero que no reemplaza a la tradicional limpieza con agua y detergente, pero que puede ser un gran y efectivo complemento.
La importancia del agua micelar en el mundo del maquillaje
Como se dijo antes, el agua micelar no está relacionada con el mundo de la limpieza, sino con el mundo del maquillaje. De hecho, es crucial por su capacidad para limpiar, desmaquillar y tonificar sin irritar.
Es un producto esencial tanto para la rutina diaria como para retoques rápidos en la aplicación del maquillaje, mejorando la salud y preparación de la piel, aunque lo cierto es que también puede usarse para limpiar zapatillas.