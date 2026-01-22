Ni vinagre, ni bicarbonato: el elemento casero con el que puedes dejar tus zapatillas como nuevas

Este elemento casero es efectivo casero para cuero, goma y telas, aunque no se recomienda para gamuza, ya que puede dañarla por completo y de manera definitiva.

Para limpiar zapatillas con agua micelar, humedece un algodón o paño suave, frota suavemente las zonas sucias (especialmente punteras y gamuza) con movimientos circulares y deja secar a la sombra.

Algunas personas han notado que el agua micelar puede dejar manchas rojizas o afectar el color original, así que prueba en una zona pequeña primero.

agua micelar para limpiar.jpg El agua micelar puede ayudarte a dejar como nuevas tus zapatillas.

Como puedes ver, este es un truco casero que no reemplaza a la tradicional limpieza con agua y detergente, pero que puede ser un gran y efectivo complemento.

La importancia del agua micelar en el mundo del maquillaje

Como se dijo antes, el agua micelar no está relacionada con el mundo de la limpieza, sino con el mundo del maquillaje. De hecho, es crucial por su capacidad para limpiar, desmaquillar y tonificar sin irritar.

Es un producto esencial tanto para la rutina diaria como para retoques rápidos en la aplicación del maquillaje, mejorando la salud y preparación de la piel, aunque lo cierto es que también puede usarse para limpiar zapatillas.