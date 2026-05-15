El Niño será extremo esta temporada: qué podría pasar con el tiempo

el niño mundo El fenómeno de El Niño será extremo este año, de acuerdo a lo que indican los científicos.

La preocupación de los especialistas radica en la posibilidad de alcanzar un nivel de intensidad superior. Para que El Niño sea calificado como un evento excepcional, el agua en la zona ecuatorial debe subir al menos 2 grados por encima de su promedio normal.

Algunos modelos matemáticos indican que 2026 podría registrar uno de los calentamientos oceánicos más potentes de las últimas décadas, superando registros históricos previos de años como 2015 o 1997.

El Pacífico, más cálido

El aumento de la temperatura en el Pacífico central y oriental suele generar un escenario propicio para las tormentas tropicales en esa zona. Mientras el Atlántico experimenta una calma relativa, el Pacífico suele activarse con una mayor frecuencia de huracanes.

Esta situación representa una amenaza directa para archipiélagos como Hawái y también para la zona suroeste del continente, donde la humedad adicional fomenta precipitaciones inusuales fuera de temporada.

Durante los meses de invierno, la zona norte de América suele percibir un ambiente más templado. Sin embargo, el sector sur experimenta un clima mucho más frío y húmedo de lo acostumbrado.

Las proyecciones indican que el año actual o el siguiente podrían convertirse en los más calurosos desde que existen registros oficiales. La combinación del calentamiento global con este fenómeno natural potencia las anomalías térmicas en todo el globo.

el niño Este fenómeno puede causar que haya inundaciones en regiones secas.

El Niño extremo

Un escenario de clima extremo implica que zonas habitualmente secas enfrenten inundaciones, mientras que áreas húmedas sufran sequías prolongadas. En el sudeste asiático y la India, las lluvias monzónicas podrían disminuir, lo que afectaría la agricultura local.

Por otro lado, las costas de Sudamérica y el golfo de México quedan expuestas a un incremento notable en el nivel de las precipitaciones durante los meses finales del periodo.

A pesar de que las probabilidades de un evento intenso son altas, la ciencia mantiene cautela sobre la magnitud final de los daños. La presencia de El Niño no garantiza desastres automáticos, pero sí eleva la frecuencia de eventos de clima extremo.

La observación constante de los vientos y la profundidad del calor oceánico permitirá definir si el mundo enfrentará una temporada de récords térmicos y alteraciones meteorológicas severas.