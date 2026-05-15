Seguro te ha pasado despertarte después de dormir y saber que tuviste un sueño, pero no poder acordarte de qué. Pese a que se trataba de un fenómeno normal en el que solo influía el significado de ello, ahora, gracias al avance de la neurociencia, se plantea el Alzheimer como una de las posibles razones.
Olvidar los sueños al despertar: la neurociencia revela un posible vínculo con el alzheimer
La neurociencia investigó una posible conexión entre la dificultad para recordar sueños y el desarrollo del Alzheimer, además de otros factores
Hoy en día, el Alzheimer para la neurología y la neurociencia no es solo una enfermedad a tratar, sino también una que se debe detectar. Es por eso que, de acuerdo con Xataka, un nuevo macroestudio llevado a cabo por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas con la Fundación Reina Sofía ayuda a tener un panorama más amplio sobre este fenómeno muy común en el que no recordar los sueños podría ser una de las señales más tempranas del Alzheimer.
Neurociencia: olvidar los sueños después de dormir podría estar relacionado con el Alzheimer
Los investigadores reunieron a más de 1.000 personas cognitivamente sanas, para analizar la genética, el estilo de vida y los primeros marcadores de Alzheimer: los sueños.
De esta manera, se demostró que la red neuronal es vulnerable a la enfermedad de Alzheimer, que es una de las áreas que sufren daños estructurales y funcionales casi al instante. Cuando esta red empieza a fallar, el recuerdo de los sueños disminuye.
Sin embargo, esto no quiere decir que si hoy te levantas sin recordar lo que has soñado es porque tienes Alzheimer, porque es algo que puede pasar a raíz de otros factores como el estrés, la fase del sueño en la que te hayas despertado o también la edad.
Los detalles sobre el estudio
Para que los investigadores estudiaran la relación Alzheimer-sueños evaluaron dos tipos de marcadores biológicos que tenían los participantes, además de las encuestas:
- Niveles elevados de proteína tau en sangre cuya acumulación en el cerebro y su presencia en la sangre son claves en el Alzheimer.
- Presencia del gen APOE ε4: el principal factor genético de riesgo para desarrollar Alzheimer de aparición tardía.
- La dificultad para recordar los sueños no se explica por problemas generales de memoria, sino por algo específico que ocurre en el cerebro durmiente.
Finalmente, además de los resultados de este estudio, hay que acompañarlo con otras pruebas para poder llegar a diagnosticar la enfermedad antes incluso de los primeros síntomas graves.