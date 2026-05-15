Olvidar los sueños al despertar: la neurociencia revela un posible vínculo con el alzheimer

Neurociencia: olvidar los sueños después de dormir podría estar relacionado con el Alzheimer

Los investigadores reunieron a más de 1.000 personas cognitivamente sanas, para analizar la genética, el estilo de vida y los primeros marcadores de Alzheimer: los sueños.

De esta manera, se demostró que la red neuronal es vulnerable a la enfermedad de Alzheimer, que es una de las áreas que sufren daños estructurales y funcionales casi al instante. Cuando esta red empieza a fallar, el recuerdo de los sueños disminuye.

Sin embargo, esto no quiere decir que si hoy te levantas sin recordar lo que has soñado es porque tienes Alzheimer, porque es algo que puede pasar a raíz de otros factores como el estrés, la fase del sueño en la que te hayas despertado o también la edad.

hombre durmiendo, hombre pensando No recordar un sueño no tiene por qué ser un signo de alarma, sino más bien tener en cuenta algunas señales para la detección temprana del Alzheimer. Fuente Canva

Los detalles sobre el estudio

Para que los investigadores estudiaran la relación Alzheimer-sueños evaluaron dos tipos de marcadores biológicos que tenían los participantes, además de las encuestas:

Niveles elevados de proteína tau en sangre cuya acumulación en el cerebro y su presencia en la sangre son claves en el Alzheimer .

. Presencia del gen APOE ε4: el principal factor genético de riesgo para desarrollar Alzheimer de aparición tardía.

de aparición tardía. La dificultad para recordar los sueños no se explica por problemas generales de memoria, sino por algo específico que ocurre en el cerebro durmiente.

Finalmente, además de los resultados de este estudio, hay que acompañarlo con otras pruebas para poder llegar a diagnosticar la enfermedad antes incluso de los primeros síntomas graves.