La neurociencia revela cómo el cerebro pesimista imagina el futuro

Esta disciplina que estudia el sistema nervioso compuesto entre otros por el cerebro, para comprender cómo funciona ante lo que haga el humano, ha demostrado que el pesimismo no es solo una actitud. Es, en gran parte, una forma particular en que el cerebro procesa la información, anticipa el futuro y regula las emociones

Neurociencia: un hallazgo cambia lo que creíamos sobre el pesimismo

A diferencia de lo que muchos creen, el pesimismo no es solo “esperar lo peor”. En realidad, implica una forma de pensamiento más amplia porque no imaginan un solo resultado, sino muchos escenarios posibles, consideran alternativas que otros ni siquiera contemplan y su forma de pensar es menos uniforme y más personal

Esto hace que dos personas optimistas suelen imaginar el futuro de forma bastante similar, mientras que dos pesimistas pueden tener visiones completamente diferentes, de acuerdo con la neurociencia.

dos personas una pesimista y otra optimista A diferencia de una visión ordenada del futuro, la mente pesimista construye escenarios más complejos y variables, evaluando distintas posibilidades en lugar de una única certeza.

La gran diferencia con los optimistas radica en que estos tienden a construir una imagen del futuro más simple y compartida con un camino claro, generalmente positivo y con menos variables. En cambio, los pesimistas analizan más posibilidades, detectan posibles riesgos y piensan en lo que podría salir mal, pero también en cómo responder, por ende se trata de una forma distinta de procesar la realidad.

Aunque suene contradictorio, este tipo de pensamiento puede ser útil en muchas situaciones, por ejemplo:

En cuanto a la toma de decisiones anticipan problemas antes de que ocurran

A la hora de la planificación consideran más variables

Su creatividad es particular porquegenera ideas menos obvias

Al resolver conflictos están preparados para distintos escenarios