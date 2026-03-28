¿Te ha pasado que abris los libros o la computadora dispuesto a estudiar y terminas viendo vídeos en redes sociales? ¿O que te prometes “mañana empiezo”, mientras la lista de tareas sigue creciendo? Eso es procrastinar y la neurociencia explica por qué ocurre.
Neurociencia: por qué las personas procrastinamos y cómo entrenar al cerebro
Si sos de esas personas que dejan todo para lo último, eres procrastinador. Aunque es un mal hábito, la neurociencia explica qué ocurre en el cerebro
La procrastinación no es solo un mal hábito que se hace constante una vez realizado, sino que también es un conflicto entre dos partes del cerebro: el sistema límbico y la corteza prefrontal.
Por qué las personas procrastinamos según la neurociencia
Procrastinar no se trata de posponer algo, sino de retrasar de forma repetida tareas importantes, sustituyéndolas por otras más fáciles o gratificantes a corto plazo. Pues el problema no está en la fuerza de voluntad, sino en cómo funciona nuestro cerebro.
En este caso, hay que entender dos aspectos: el motor emocional y el planificador racional. El sistema límbico es el centro emocional del cerebro, donde se procesan el placer, el dolor y la recompensa. Ante una tarea desagradable o desafiante, busca evitar la incomodidad.
Cuando una tarea desencadena sentimientos abrumadores, la amígdala se activa, impulsándote a buscar un alivio inmediato, como navegar por las redes sociales o ver una serie sin parar, y el sistema de recompensa del cerebro suele alimentar la procrastinación.
Por otro lado, la corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, es responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos. Te ayuda a priorizar los objetivos a largo plazo sobre la gratificación inmediata.
Cuando procrastinamos, la corteza prefrontal lucha contra los impulsos emocionales del sistema límbico y hay una pelea interna entre la evitación emocional y la toma de decisiones. Así que cuando procrastinas, esto es lo que ocurre dentro de tu cerebro.
Cómo entrenar la mente
- Dividi las tareas en pasos concretos o en bloques de tiempo.
- Usa el método Pomodoro.
- Elimina distracciones del entorno.
- Cuando cumplas una tarea, date pequeñas recompensas.
- Se autocompasivo/a, pero sin mantener la procrastinación.
La procrastinación inicialmente produce una sensación placentera porque activa el sistema de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina. Este alivio temporal te hace creer que es mejor ver la televisión antes que cumplir con tus obligaciones, por eso, para la neurociencia es un mal hábito del cerebro que hay que ir entrenando.