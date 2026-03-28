Neurociencia: por qué las personas procrastinamos y cómo entrenar al cerebro

En este caso, hay que entender dos aspectos: el motor emocional y el planificador racional. El sistema límbico es el centro emocional del cerebro, donde se procesan el placer, el dolor y la recompensa. Ante una tarea desagradable o desafiante, busca evitar la incomodidad.

Cuando una tarea desencadena sentimientos abrumadores, la amígdala se activa, impulsándote a buscar un alivio inmediato, como navegar por las redes sociales o ver una serie sin parar, y el sistema de recompensa del cerebro suele alimentar la procrastinación.

cerebro (1) La procrastinación suele malinterpretarse como simple pereza o mala gestión del tiempo, pero es mucho más compleja.

Por otro lado, la corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, es responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos. Te ayuda a priorizar los objetivos a largo plazo sobre la gratificación inmediata.

Cuando procrastinamos, la corteza prefrontal lucha contra los impulsos emocionales del sistema límbico y hay una pelea interna entre la evitación emocional y la toma de decisiones. Así que cuando procrastinas, esto es lo que ocurre dentro de tu cerebro.

Cómo entrenar la mente

Dividi las tareas en pasos concretos o en bloques de tiempo.

Usa el método Pomodoro.

Elimina distracciones del entorno.

Cuando cumplas una tarea, date pequeñas recompensas.

Se autocompasivo/a, pero sin mantener la procrastinación.

La procrastinación inicialmente produce una sensación placentera porque activa el sistema de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina. Este alivio temporal te hace creer que es mejor ver la televisión antes que cumplir con tus obligaciones, por eso, para la neurociencia es un mal hábito del cerebro que hay que ir entrenando.