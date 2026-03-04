Neurociencia: si eres una persona optimista ante los problemas, tu cerebro funciona diferente al de los demás

hombre frente al espejo ¿Te has preguntado si tiendes a ver el vaso medio lleno o medio vacío con el objetivo de conocerte un poco más y saber si eres más bien optimista o pesimista?

Cuando recibimos datos positivos sobre nuestro futuro, áreas vinculadas a la recompensa se activan con mayor intensidad. En cambio, la información negativa suele generar menor actualización en nuestras creencias si somos optimistas. Es decir, el cerebro optimista “escucha” más lo bueno que lo malo.

Desde la neurobiología, hay dos regiones cerebrales que cumplen un rol central: la amígdala, relacionada con el procesamiento del miedo y las emociones intensas; y la corteza prefrontal, encargada de la planificación, el pensamiento racional y la regulación emocional.

En personas optimistas, la corteza prefrontal tiene mayor capacidad para modular la respuesta de la amígdala ante situaciones estresantes. Esto significa que, frente a una amenaza o dificultad, el cerebro logra evaluar con mayor equilibrio la situación y evitar respuestas exageradas.

neurociencia Diversos estudios muestran las diferencias cerebrales entre las personas optimistas y el resto.

El optimismo también está vinculado al sistema de recompensa cerebral y a neurotransmisores como la dopamina, asociada con la motivación y la anticipación de resultados positivos.

Cuando una persona optimista imagina un objetivo alcanzado, su cerebro activa circuitos similares a los que se encienden cuando la recompensa ya es real. Este mecanismo no solo genera bienestar, sino que impulsa la acción.

¿Se nace optimista o se puede entrenar el cerebro?

Por lo general existe una base genética, pero también una enorme influencia del entorno y los hábitos mentales. Gracias a la capacidad del cerebro de reorganizarse, es posible fortalecer patrones de pensamiento más positivos. También pudo haber sido una ventaja adaptativa. Creer que el esfuerzo dará frutos aumenta la probabilidad de persistir, innovar y sobrevivir.

Es por ello que para la neurociencia el cerebro de las personas optimistas no ignora la realidad, sino que la interpreta con un filtro que favorece la esperanza y la acción. Es decir, es un rasgo de la personalidad que se da al priorizar los resultados positivos y restar importancia a los negativos influida por diversos aspectos, sean aprendidos o heredados.