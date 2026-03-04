Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 10 segundos

Desafío matemático recargado: ¿cuál es el valor de X?

Nuevo desafío matemático para entrenar tu cerebro y acelerar tu rapidez mental. Si se aplica la regla de transposición se llega al resultado correcto

Por UNO
Las ecuaciones simples son bastante fáciles, encontrar el valor de una incógnita (X) depende de seguir los pasos correctos. ¿Podrás resolver este desafío matemático?. Animate a resolver un ejercicio combinado en el que uno de los valores no se conoce, pero puede averiguarse rápidamente. ¿ Cuánto vale X en 10X + 5 = 115?

¿Esta ecuación se puede resolver aplicando el procedimiento habitual o hay que pensar un poco más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, prestá atención a cada paso tranquilamente y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples. Eso sí: tomate el tiempo que necesites, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".

¿Querés que tu cerebro funcione cada día mejor?, no recurras a la ayuda de la IA.

Desafío matemático valor de X dentro

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para determinar el valor de X en 10X + 5 = 115 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:

  • resta, pasa sumando.
  • suma, pasa restando.
  • divide, pasa multiplicando.
  • multiplica, pasa dividiendo.
  • es potencia, pasa a raíz.
  • es raíz, pasa a potencia.
  • Paso 1 (La suma pasa a resta): El +5 se mueve al lado derecho del = como -5.

10X + 5 = 115

10X = 115 - 5

  • Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 6 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.

10X = 110 ÷ 10

  • Paso 3, resultado final:

X = 11

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Lograr el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro
Tu cerebro se verá beneficiado con un buen desafío matemático.

