Abren tres cofres antiguos en México y encuentran algo descomunal

Una vez en la capital imperial, los artesanos locales aplicaron pigmentos rojos y blancos sobre las piezas para otorgarles atributos vinculados al dios Tlaloc. El uso de estos materiales buscaba reconfigurar el significado de los objetos saqueados para integrarlos al sistema cosmogónico local. El depósito de estos elementos representaba no solo una muestra de devoción religiosa, sino también un símbolo de victoria militar sobre los pueblos vecinos.

Tesoros ocultos en cofres de piedra

arqueología mexico Los cofres de piedra ocultaban un enorme descubrimiento.

Los arqueólogos identificaron los depósitos bajo los números 186, 187 y 189, los cuales estaban resguardados en cajas de piedra denominadas tepetlacalli. Mientras que la primera caja apareció durante las exploraciones de 2023, las dos restantes surgieron en la temporada de excavación más reciente. El contenido de estos cofres guarda una relación directa con otros hallazgos realizados en las décadas de 1970 y 1990 en diferentes sectores de la pirámide.

El conjunto total de estos seis depósitos suma 83 figuras de piedra verde, además de una cantidad impresionante de elementos biológicos marinos. El movimiento de esculturas de hasta una tonelada requirió el uso de cuerdas, rodillos y una logística compleja para la época. La magnitud del evento sugiere que la ceremonia contó con la participación de numerosos sacerdotes y de la población entera, consolidándose como uno de los ritos más impactantes del pasado prehispánico.