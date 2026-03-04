Abren tres cofres antiguos en México y encuentran algo descomunal

El equipo del Proyecto Templo Mayor de la Ciudad de México realizó un hallazgo sin precedentes al localizar una ofrenda ceremonial de proporciones monumentales. Los trabajos de excavación permitieron recuperar una vasta colección de objetos que permanecieron ocultos desde mediados del siglo XV. Este descubrimiento arqueológico incluye figuras de piedra verde, restos marinos, copal y esculturas de gran peso que formaron parte de un evento ritual único en la antigua Tenochtitlan.
La investigación en México permitió identificar que estas piezas pertenecen a la Etapa IV del Templo Mayor, periodo que coincide con el mandato de Moctezuma Ilhuicamina. El soberano, conocido como el Arquero del Cielo, gobernó entre los años 1440 y 1469. Las piezas de arqueología encontradas demuestran el poderío del segundo emperador mexica y su capacidad para expandir los dominios del imperio más allá del Valle de México.
El origen de la ofrenda en México
Las estatuillas de piedra verde presentan el estilo característico de la región de Mezcala, ubicada en el actual estado de Guerrero. Estas figuras ya eran consideradas antigüedades cuando los mexicas las depositaron en el templo, pues algunas contaban con más de mil años de existencia. Los expertos sostienen que estas efigies de culto fueron obtenidas como botín de guerra tras la conquista de la zona de Guerrero entre 1447 y 1450.
Una vez en la capital imperial, los artesanos locales aplicaron pigmentos rojos y blancos sobre las piezas para otorgarles atributos vinculados al dios Tlaloc. El uso de estos materiales buscaba reconfigurar el significado de los objetos saqueados para integrarlos al sistema cosmogónico local. El depósito de estos elementos representaba no solo una muestra de devoción religiosa, sino también un símbolo de victoria militar sobre los pueblos vecinos.
Tesoros ocultos en cofres de piedra
Los arqueólogos identificaron los depósitos bajo los números 186, 187 y 189, los cuales estaban resguardados en cajas de piedra denominadas tepetlacalli. Mientras que la primera caja apareció durante las exploraciones de 2023, las dos restantes surgieron en la temporada de excavación más reciente. El contenido de estos cofres guarda una relación directa con otros hallazgos realizados en las décadas de 1970 y 1990 en diferentes sectores de la pirámide.
El conjunto total de estos seis depósitos suma 83 figuras de piedra verde, además de una cantidad impresionante de elementos biológicos marinos. El movimiento de esculturas de hasta una tonelada requirió el uso de cuerdas, rodillos y una logística compleja para la época. La magnitud del evento sugiere que la ceremonia contó con la participación de numerosos sacerdotes y de la población entera, consolidándose como uno de los ritos más impactantes del pasado prehispánico.