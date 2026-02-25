Mundial 2026: la tajante decisión de la FIFA tras los hechos de violencia en México, una de las sedes

Durante una conferencia de prensa en Barranquilla, Infantino fue contundente: la sede de México no está en riesgo. "Tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum y en las autoridades. Estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible", dijo Infantino.

Para Infantino y la FIFA, los problemas de seguridad son desafíos que enfrentan muchos países, pero confía en que los operativos de seguridad del Estado garantizarán la integridad de los aficionados y los equipos.

Estadio Azteca.jpg El Estadio Azteca formará parte del Mundial 2026.

Además, recordó que el calendario inmediato de la FIFA ya contempla actividad en territorio mexicano. “Tenemos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el Estadio Azteca”, subrayó, ratificando la importancia del país dentro del Mundial 2026.

El problema

La muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de bloqueos, incendios y enfrentamientos en Guadalajara, una de las sedes principales del Mundial 2026.

Inmediatamente después de confirmarse su muerte, se activó una respuesta violenta del grupo criminal conocida como "Código Rojo". Se registraron narcobloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en puntos estratégicos, y todos los focos se centraron en la competencia.

Sin embargo, todo parecería marchar sin problemas. Para la FIFA y la presidencia de México, no importan los problemas. El Mundial 2026 será una fiesta.