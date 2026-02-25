Repechajes para el Mundial 2026: cuándo se juegan los últimos partidos para clasificar a la Copa del Mundo

Selección de Bolivia Bolivia sueña con jugar el Mundial 2026 después de 20 años.

Los equipos clasificados al Repechaje para el Mundial 2026

El Repechaje, también conocido como Repesca, presentará dos mini torneos divididos en la "Repesca Internacional" (compuesta por 6 selecciones) y la "Repesca UEFA" (con 16 equipos):

Repesca Internacional

De las 6 selecciones, 2 clasificarán al Mundial 2026:

Bolivia.

Iraq.

Jamaica.

Nueva Caledonia.

RD Congo.

Surinam.

Repesca UEFA

De las 16 selecciones, 4 clasificarán al Mundial 2026:

Albania.

Bosnia-Herzegovina.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Gales.

Irlanda.

Irlanda del Norte.

Italia.

Kosovo.

Macedonia del Norte.

Polonia.

República Checa.

Rumania.

Suecia.

Turquía.

Ucrania.

Repechaje Internacional El camino de Bolivia para el Mundial 2026.

Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca Internacional

La Repesca Internacional tendrá a 6 selecciones divididas en dos mini torneos que comienzan en semifinales (los horarios son de Argentina):

Bolivia vs. Surinam: ¿Cuándo?: Jueves 26 de marzo a las 20 en Monterrey. La selección ganadora enfrenta a Irak. ¿Cuándo?: Martes 31 de marzo a las 00 en Monterrey. Quien resulte vencedor integrará el Grupo I del Mundial 2026 y enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.

vs. Surinam:

Nueva Caledonia vs. Jamaica: ¿Cuándo? : Jueves 26 de marzo a las 23 en Guadalajara. La selección ganadora enfrenta a RD del Congo. ¿Cuándo?: Martes 31 de marzo a las 18 en Guadalajara. Quien resulte vencedor integrará el Grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y Colombia.



Repechaje Las 16 selecciones de UEFA que intentarán llegar al Mundial 2026.

Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca UEFA

La Repesca UEFA tendrá a 16 selecciones divididas en cuatro mini torneos que comienzan en semifinales. El primer partido se realiza el jueves 26 de marzo mientras que las finales serán el martes 31 de marzo.