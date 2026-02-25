Repechajes para el Mundial 2026: cuándo se juegan los últimos partidos para clasificar a la Copa del Mundo

Para algunos equipos ir al Repechaje puede significar el fracaso de no haber sacado el boleto para la Copa Mundial de Fútbol 2026en las clasificaciones formales, pero hay otros equipos que celebran disputar esta instancia definitoria ya que - por historia o limitaciones futbolísticas - no son un habitué en las cita más importante del fútbol mundial.
Es así que selecciones como Italia, Suecia, Polonia y República Checa cargan con una presión mayor, mientras que otros equipos, como Kosovo, Gales y la República Democrática del Congo, no afrontan las mismas obligaciones.
Además, en Sudamérica hay un deseo compartido: la clasificación de Bolivia al próximo Mundial. Si logra imponerse en sus duelos, se convertirá en la séptima selección de Conmebol en participar en esta edición. Para esta oportunidad única el goleador histórico del seleccionado boliviano decidió volver al fútbol y ponerse a punto para conseguir el anhelado.
Los equipos clasificados al Repechaje para el Mundial 2026
El Repechaje, también conocido como Repesca, presentará dos mini torneos divididos en la "Repesca Internacional" (compuesta por 6 selecciones) y la "Repesca UEFA" (con 16 equipos):
Repesca Internacional
De las 6 selecciones, 2 clasificarán al Mundial 2026:
Bolivia.
Iraq.
Jamaica.
Nueva Caledonia.
RD Congo.
Surinam.
Repesca UEFA
De las 16 selecciones, 4 clasificarán al Mundial 2026:
Albania.
Bosnia-Herzegovina.
Dinamarca.
Eslovaquia.
Gales.
Irlanda.
Irlanda del Norte.
Italia.
Kosovo.
Macedonia del Norte.
Polonia.
República Checa.
Rumania.
Suecia.
Turquía.
Ucrania.
Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca Internacional
La Repesca Internacional tendrá a 6 selecciones divididas en dos mini torneos que comienzan en semifinales (los horarios son de Argentina):
Bolivia vs. Surinam:
¿Cuándo?: Jueves 26 de marzo a las 20 en Monterrey.
La selección ganadora enfrenta a Irak.
¿Cuándo?: Martes 31 de marzo a las 00 en Monterrey.
Quien resulte vencedor integrará el Grupo I del Mundial 2026 y enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.
Nueva Caledonia vs. Jamaica:
¿Cuándo? : Jueves 26 de marzo a las 23 en Guadalajara.
La selección ganadora enfrenta a RD del Congo.
¿Cuándo?: Martes 31 de marzo a las 18 en Guadalajara.
Quien resulte vencedor integrará el Grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca UEFA
La Repesca UEFA tendrá a 16 selecciones divididas en cuatro mini torneos que comienzan en semifinales. El primer partido se realiza el jueves 26 de marzo mientras que las finales serán el martes 31 de marzo.
Llave A:
Italia vs. Irlanda del Norte.
Gales vs. Bosnia
La final se juega en Gales o Bosnia, dependiendo quién gane.
El vencedor integrará el Grupo B del Mundial 2026 y enfrentará a Canadá, Qatar y Suiza.
Llave B:
Ucrania vs. Suecia.
Polonia vs. Albania.
La final se juega en Ucrania o Suecia, dependiendo quién gane.
El vencedor integrará el Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave C:
Turquía vs. Rumania.
Eslovaquia vs. Kosovo.
La final se juega en Eslovaquia o Kosovo, dependiendo quién gane.
El vencedor integrará el Grupo D del Mundial 2026 y enfrentará a Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Llave D:
Dinamarca vs. Macedonia del Norte.
República Checa vs. Irlanda.
La final se juega en República Checa o Irlanda, dependiente quién gane.
El vencedor integrará el Grupo A del Mundial 2026 y enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.