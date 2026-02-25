La Asociación Mendocina de Patín eligió como nuevo presidente a Cristian Navarro y como vice a Adrián Guzmán

"Argentina tiene seis campeonatos Mundiales en masculino ('78, '84, '95, '99, 15 y '22) y seis en Femenino ('98, '02, '04, '10, '14 y '22), lo que lo convierte en el deporte en Argentina que más campeonatos ha ganado, además de una medalla Olímpica de Oro en Barcelona 92, campeonatos sudamericanos, panamericanos, copas de las Naciones, etc. y desde Mendoza que es nuestra área de incumbencia, siempre hemos tenido grandes deportistas que han sido partícipes de la obtención de estos grandes logros", añadió.

"Si hablamos del hockey mendocino en particular, además de lo ya mencionado, tenemos una historia rica en todos sentidos, grandes deportistas surgieron en nuestra tierra y se formaron en nuestros clubes, sería imposible nombrarlos a todos en estas líneas sin pecar de omitir alguno, prueba de ello son los campeonatos Sudamericanos, Argentinos y Ligas Nacionales que están en nuestras vitrinas", afirmó.

"Respecto de la Asociación Mendocina de Patín, también ha tenido a lo largo de su extensa historia grandes dirigentes que, con el mismo ímpetu, compromiso, esfuerzo y pasión, han acompañado y apuntalado a jugadores y clubes. Al ser un deporte amateur, enfrentamos desafíos constantes en la búsqueda de financiación, promoción, equipamiento e infraestructura", especificó.

yamila-nahim-alberto-badui-hockey Alberto Badui es un pujante dirigente y es el presidente saliente de la AMP.

"Estamos trabajando en delinear una hoja de ruta, con objetivos claros, para atender lo inmediato, entre ello, modernizar y actualizar nuestra Asociación; pero también comprometidos en generar acciones que nos permitan sembrar hacia el futuro. Es nuestro más profundo deseo, que este equipo de trabajo que hemos tomado la posta hoy, seamos dignos del trabajo y esfuerzo de todos los que nos precedieron, se hizo mucho y hay mucho por hacer", culminó Navarro.

La palabra de Adrián Guzmán, el nuevo vicepresidente de la Asociación Mendocina de Patín

"Estoy muy contento con el desafío que me propuso Cristian (Navarro) de acompañarlo en esta gestión. Espero y deseo que llevemos nuestro hockey a niveles altos, tanto en lo deportivo como en lo dirigencial. Vamos a atender y tratar de solucionar todas las problemáticas que tienen nuestros clubes y sus jugadores", dijo Adrián Guzmán.

"Haremos de ser necesario tantas asambleas como se requiera para que nuestros estatutos y reglamentos se adecúen a los tiempos que estamos viviendo, con la única finalidad de que el hockey crezca a nivel provincial y nacional", dijo.

"Hemos conformado un gran grupo de trabajo con dirigentes de vasta experiencia en los clubes de Mendoza. Y con Juan Carlos (Orosito), Gabriela (Conturso) y Roque (Chiliguay), pilares fundamentales de la presidencia de Alberto (Badui) y presidencias anteriores tambien. Todos van a aportar su granito de arena en este nuevo proyecto", expresó.

"Confiando en la protección de Dios y la Virgen y haciendo alusión a uno de los lemas de San Leonardo Murialdo: "Hacer y Callar "… no tengo dudas que vamos a llevar a nuestro deporte por el camino correcto", cerró.

La nueva comisión directiva de la Asociación Mendocina de Patín:

Presidente: Cristian Navarro

Vice: Adrián Guzmán

Secretario Roque Chilliguay

Secretaria de Actas: Gabriela Conturso

Tesorero: Juan Carlos Orosito

Pro Tesorero: Martín Rajoy

Vocales