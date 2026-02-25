Inicio Ovación Polideportivo Club General San Martín
VÓLEY

Liga Nacional Femenina de Vóley: Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas clasificadas a playoffs

Club Mendoza de Regatas y Club General San Martín pasaron a cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de Vóley. La Muni de San Martín juega la permanencia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Las chicas del Club General San Martín ganaron y se aseguraron el pasaje a cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de Voley.

Foto: Axel Lloret/UNO

Este martes surgieron dos noticias importantes en el estadio Pacífico- Mauricio Tano Montarulli: dos equipos mendocinos finalizaron entre los cuatro primeros de su zona y lograron pasar a los playoffs: las anfitrionas del Club General San Martín y las del Club Mendoza de Regatas.

Finalizada la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina de Vóley, que se disputa desde el pasado 17 de este mes, dos representantes del vóleibol de Mendoza lograron meterse en los cuartos de final, que tendrán inicio este jueves (26). El otro equipo local participante, Municipalidad de San Martín, deberá jugar la Permanencia y evitar descender a la Liga Federal.

voleibol-liga nacional femenina-club general san martin-festejo
Un durísimo partido definido en tie break sirvió para el cierre de la fase de grupos y la clasificación del Club General San Martín a cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de Vóley.

Club General San Martín ganó un partido de alta emoción

Mucho tuvo que batallar para que las chicas de Pacífico lograran el pasaje a playoffs. En el último juego de la fase regular las locales debían asegurarse una plaza frente a Montero Vóley, que tenía chances de clasificar. En lo que fue un partidazo, las dirigidas por Mauricio Sánchez logaron imponerse en el tie break y festejar el pasaje a cuartos de final.

Los parciales del encuentro fueron: 23-25, 26-24, 25-27, 25-22 y 15-6, lo que marca la paridad del duelo. De esta forma Club General San Martín Jugará por cuartos de final contra Club Banco Provincial de Santa Fe (2° en Zona 1).

Por este grupo (2), clasificaron así:

  1. C. S. y D. Glorias Argentinas 21p
  2. Club San Martín de Formosa 17p
  3. Club General San Martín (Mza.) 13p
  4. Club Atlético Unión (Santa Fe) 10p
liga nacional femenina de voley-cuartos de final (1)
voleibol-liga nacional femenina-regatas-luz raia-alba perez
El Club Mendoza de Regatas cayó en su último partido de la Zona 1, pero ya tenía asegurado un lugar en los cuartos de final.

Club Mendoza de Regatas perdió pero logró la clasificación

El sexteto del Club Mendoza de Regatas, que dirige Javier Carrasco perdió este martes su último encuentro de la fase regular frente a Banco Provincial de Santa Fe por 3-1, con parciales de 25-17, 16-25, 16-25 y 11-25. Su rival de cuartos de final será San Martín de Formosa (2° en Zona 2).

Los clasificados del Grupo 1:

  1. Tucumán de Gimnasia 20
  2. Bco. Provincial (SF) 19
  3. C. Mendoza de Regatas 11
  4. C. Universitario (Cba.) 10
voleibol-liga nacional femenina-municipalidad de san martin-plantel (1)
Municipalidad de San Martín. Las chicas del Este jugarán la Permanencia en la Liga Nacional Femenina de Vóley.

Municipalidad de San Martín ganó su primer partido en el cierre de fase

El sexteto de la Municipalidad de San Martín, que dirige Mariano Solís, cerró su participación en la Zona 1 con un único triunfo logrado este martes. Allí derrotaron en tie break a Club San José (Entre Ríos) por 3-2, con parciales de 22-25, 25-22, 25-23, 16-25 y 15-10. De esta forma salieron del fondo de la tabla -quedaron en 7° puesto- y jugarán contra Gimnasia y Tiro de Salta en la Zona Permanencia.

