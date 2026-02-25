Liga Nacional Femenina de Vóley: Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas clasificadas a playoffs

Finalizada la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina de Vóley, que se disputa desde el pasado 17 de este mes, dos representantes del vóleibol de Mendoza lograron meterse en los cuartos de final, que tendrán inicio este jueves (26). El otro equipo local participante, Municipalidad de San Martín, deberá jugar la Permanencia y evitar descender a la Liga Federal.

voleibol-liga nacional femenina-club general san martin-festejo Un durísimo partido definido en tie break sirvió para el cierre de la fase de grupos y la clasificación del Club General San Martín a cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de Vóley.

Club General San Martín ganó un partido de alta emoción

Mucho tuvo que batallar para que las chicas de Pacífico lograran el pasaje a playoffs. En el último juego de la fase regular las locales debían asegurarse una plaza frente a Montero Vóley, que tenía chances de clasificar. En lo que fue un partidazo, las dirigidas por Mauricio Sánchez logaron imponerse en el tie break y festejar el pasaje a cuartos de final.