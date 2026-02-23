Club Mendoza de Regatas ganó por la 6ª fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley y acaricia la clasificación

Este lunes tuvo continuidad la disputa de la liga de ascenso del vóley femenino en el estadio Pacífico del Club General San Martín, y allí el sexteto del Club Mendoza de Regatas obtuvo un triunfo importantísimo pensando en el pasaje a los playoffs.
Este lunes tuvo continuidad la disputa de la liga de ascenso del vóley femenino en el estadio Pacífico del Club General San Martín, y allí el sexteto del Club Mendoza de Regatas obtuvo un triunfo importantísimo pensando en el pasaje a los playoffs.
Por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley, las chicas del Lago, dirigidas por Javier Fino Carrasco, derrotaron por la mañana en sets corridos (3-0) a Brujas de Misiones, con parciales de 25-21, 25-14 y 25-16, en 1 hora 46 minutos de juego.
En el mismo horario, el sexteto de la Municipalidad de San Martín sólo pudo sumar un set en su caída frente a Banco Provincia de Santa Fe, que ganó 3-1 y se posicionó como escolta de Tucumán de Gimnasia en la Zona 1. Los parciales fueron de 20-25, 27-25, 8-25 y 22-25.
Parciales: 25-21, 25-14 y 25-16
Árbitros: 1ª Víctoria Garcia. 2° Jesica Loaiza
Club Mendoza de Regatas (3): Luz Raia Morales, Rosario Agostinello, Julia Orozco, martín Cortegoso, Isabella JUan, Alba Pérez (FI). Líberos: Pilar Arancibia y Milagros Suárez. Ingresaron: Chiara Abelleria, Ana Roiz, Florencia Fernández, Bianca Márquez, Belén Olarte. Entrenador: Javier Carrasco.
Brujas (Misiones) (0): Julieta Jourdan, Sol Benítez, Fernanda Soto, Paula Morinigo, Luz Tereszecuk, Catia Petean (FI). Líberos: Lilian Laczeski y Mariana Julián. Ingresaron: Analía Wagner y Luciana Ríos. Entrenador: Hugo Cardozo.
Desde la 20 completaba la grilla de encuentros de este lunes para los conjuntos mendocinos el partido del Club General San Martín contra Gimnasia y Tiro de Salta.
Este marte se cierra la fase regular con los siguientes partidos para las locales: A las 11: Municipalidad de San Martín- San José (Entre Ríos), y Club Mendoza de Regatas- Banco Provincia de Santa Fe. A las 20: Club General San Martín- Monteros Voley (Tucumán).