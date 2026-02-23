Club Mendoza de Regatas ganó por la 6ª fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley y acaricia la clasificación

Por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley, las chicas del Lago, dirigidas por Javier Fino Carrasco, derrotaron por la mañana en sets corridos (3-0) a Brujas de Misiones, con parciales de 25-21, 25-14 y 25-16, en 1 hora 46 minutos de juego.

En el mismo horario, el sexteto de la Municipalidad de San Martín sólo pudo sumar un set en su caída frente a Banco Provincia de Santa Fe, que ganó 3-1 y se posicionó como escolta de Tucumán de Gimnasia en la Zona 1. Los parciales fueron de 20-25, 27-25, 8-25 y 22-25.