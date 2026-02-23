El presidente de Banfield confirmó que la AFA no tiene deudas con ARCA

Banfield racing 3 No habrá futbol entre el 5 y el 8 de marzo, por decisión de los clubes.

Qué dijo el presidente de Banfield

"Sí, vamos al paro por decisión que tomaron todos los clubes del fútbol argentino", remarcó Mariotto.

Es momento de acompañar a la AFA, que viene sufriendo embate tras embate hace montones de meses producto de los intereses que se tocan cuando se defiende a todos los clubes que es lo que hace la Asociación del Fútbol Argentino

"Con la conducción de Claudio Tapia, la AFA siempre ha estado comprometida absolutamente con todos los clubes", aseveró Mariotto y sumó: "Era hora de tomar una medida drástica, seria, importante, que impacte en la sociedad".

El dirigente fue más allá y reclamó que "desde el gobierno día a día se va despretigiando a nuestros representantes".

"Por eso -detalló- todos los clubes nos pusimos de acuerdo. No fue algo impuesto por Tapia. Surgió de la reunión de la Liga Profesional".

Todos sufirmos cuando se hablan pestes de la AFA y de nuestros dirigentes que lo único que hacen es defender nuestros intereses. La pantalla de ARCA demuestra que la AFA no tiene deudas y no hay ningún argumento que sustente las denuncias

Finalmente reflexionó Mariotto que "siempre que se tocan los derechos de le televisación aparecen estas cosas, es historia repetido. El gobierno nacional fue primero por las SAD (sociedades anónimas deportivas) y ahora va por los derechos de televisación".