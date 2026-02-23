Inicio Ovación Fútbol Banfield
Conflicto

El presidente de Banfield confirmó que la AFA no tiene deudas con ARCA

Matías Mariotto, presidente de Banfield, explicó la decisión de los clubes de paralizar la actividad futbolística entre el 5 y el 8 de marzo

Matías Mariotto, presidente de Banfield, defendió a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que fueron los clubes los que tomaron la decisión de paralizar las actividades sin intervención del presidente del organismo, Claudio Tapia.

También dio fe Mariotto de que no existen deudas de la AFA con ARCA.

Según el titular del Taladro, todo esto se trata de una persecución del gobierno nacional, a través de ARCA, contra la AFA luego de que TyC perdiera los derechos de televisación del campeonato nacional.

No habrá futbol entre el 5 y el 8 de marzo, por decisión de los clubes.

Qué dijo el presidente de Banfield

"Sí, vamos al paro por decisión que tomaron todos los clubes del fútbol argentino", remarcó Mariotto.

Es momento de acompañar a la AFA, que viene sufriendo embate tras embate hace montones de meses producto de los intereses que se tocan cuando se defiende a todos los clubes que es lo que hace la Asociación del Fútbol Argentino Es momento de acompañar a la AFA, que viene sufriendo embate tras embate hace montones de meses producto de los intereses que se tocan cuando se defiende a todos los clubes que es lo que hace la Asociación del Fútbol Argentino

"Con la conducción de Claudio Tapia, la AFA siempre ha estado comprometida absolutamente con todos los clubes", aseveró Mariotto y sumó: "Era hora de tomar una medida drástica, seria, importante, que impacte en la sociedad".

El dirigente fue más allá y reclamó que "desde el gobierno día a día se va despretigiando a nuestros representantes".

"Por eso -detalló- todos los clubes nos pusimos de acuerdo. No fue algo impuesto por Tapia. Surgió de la reunión de la Liga Profesional".

Todos sufirmos cuando se hablan pestes de la AFA y de nuestros dirigentes que lo único que hacen es defender nuestros intereses. La pantalla de ARCA demuestra que la AFA no tiene deudas y no hay ningún argumento que sustente las denuncias Todos sufirmos cuando se hablan pestes de la AFA y de nuestros dirigentes que lo único que hacen es defender nuestros intereses. La pantalla de ARCA demuestra que la AFA no tiene deudas y no hay ningún argumento que sustente las denuncias

Finalmente reflexionó Mariotto que "siempre que se tocan los derechos de le televisación aparecen estas cosas, es historia repetido. El gobierno nacional fue primero por las SAD (sociedades anónimas deportivas) y ahora va por los derechos de televisación".

