Netflix: es un éxito la serie romántica turca de 8 episodios que estalla de amor y pasión
Las producciones turcas de Netflix son de las más elegidas por el gran público de streaming, como por ejemplo esta gran historia de amor
Amor y riqueza es una producción turca que confirma el buen momento que vive la televisión de ese país. Su trama combina un alto voltaje emocional con confrontaciones familiares, elementos que podrían recordar a dramas basados en hechos reales.
Aunque Amor y riqueza no está basada en hechos reales, su creadora, Meriç Acemi, logró construir un mundo que refleja con mucha precisión cómo funciona la élite económica en países como Turquía.
La serie gira en torno a Nihal Baydemir, una mujer heredera de una poderosa familia industrial, y Osman Bulut, el hijo de una familia de “nuevo dinero” que busca arrebatarle la mansión familiar.
Uno de los temas centrales de la serie es el conflicto entre quienes construyeron su riqueza desde cero (como Osman) y aquellos que la heredaron (como Nihal).
Este choque de visiones no es exclusivo de Turquía porque pasa en muchas partes del mundo, y se ha convertido en uno de los motores emocionales del relato.
Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza
La acomodada vida de Nihal, representante de una familia tradicional y adinerada, se ve sacudida con la llegada de Osman, un magnate hecho a sí mismo con el objetivo de poner en jaque el imperio de su familia.
La serie turca Amor y riqueza explora el choque entre el “viejo dinero” y la nueva riqueza emergente, mezclando pasión, poder y conflictos familiares.
Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza
- Engin Akyürek como Osman Bulut
- Asli Enver como Nihal Baydemir
- Dolunay Soysert como Songul
- Ismail Demirci como Mahir Bulut
- Selin Sekerci
Tráiler de Amor y riqueza
Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.