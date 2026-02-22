Netflix: es un éxito la serie romántica turca de 8 episodios que estalla de amor y pasión

La serie gira en torno a Nihal Baydemir, una mujer heredera de una poderosa familia industrial, y Osman Bulut, el hijo de una familia de “nuevo dinero” que busca arrebatarle la mansión familiar.

Uno de los temas centrales de la serie es el conflicto entre quienes construyeron su riqueza desde cero (como Osman) y aquellos que la heredaron (como Nihal).

Este choque de visiones no es exclusivo de Turquía porque pasa en muchas partes del mundo, y se ha convertido en uno de los motores emocionales del relato.

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

La acomodada vida de Nihal, representante de una familia tradicional y adinerada, se ve sacudida con la llegada de Osman, un magnate hecho a sí mismo con el objetivo de poner en jaque el imperio de su familia.

La serie turca Amor y riqueza explora el choque entre el “viejo dinero” y la nueva riqueza emergente, mezclando pasión, poder y conflictos familiares.

Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza

Engin Akyürek como Osman Bulut

Asli Enver como Nihal Baydemir

Dolunay Soysert como Songul

Ismail Demirci como Mahir Bulut

Selin Sekerci

Tráiler de Amor y riqueza

Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica