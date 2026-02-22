Netflix estrenó la película coreana que todos estaban esperando este 2026

netflix-pelicula-pavane1

Netflix: de qué trata la película de Netflix

La trama de "Pavane" gira en torno a tres almas solitarias cuyos caminos se cruzan en una gran tienda departamental. La historia se centra en Mi-jung, una joven que trabaja en el establecimiento y que ha pasado gran parte de su vida escondiéndose del mundo. Convencida de que su apariencia no encaja en los estándares de belleza coreanos, elige la invisibilidad como refugio.+2

Sin embargo, su vida da un giro cuando conoce a Gyeong-rok, un joven que trabaja a tiempo parcial y que, contra todo pronóstico social, se siente atraído por la luz interior de Mi-jung. A este dúo se suma Yo-han, un empleado del estacionamiento con un espíritu libre y amante del rock, que termina convirtiéndose en el nexo emocional del grupo. Juntos, estos tres personajes aprenden que el amor y la aceptación no son cálculos matemáticos, sino procesos de "iluminar el alma del otro".

Reparto de Pavane, película de Netflix

El éxito de esta película de Netflix reside, en gran medida, en las actuaciones de su trío protagónico, quienes logran transmitir una vulnerabilidad conmovedora:

Go Ah-sung (Mi-jung): la actriz entrega una interpretación sutil y poderosa, transformando su lenguaje corporal para mostrar el paso de la oscuridad a la apertura emocional.

Moon Sang-min (Gyeong-rok): en su debut cinematográfico, el joven actor interpreta a un hombre que busca su lugar en el mundo mientras descubre sus sentimientos por Mi-jung.

Byun Yo-han (Yo-han): aporta la energía y el carisma necesario como el "cupido" y guía espiritual de la historia, ocultando sus propias heridas tras una máscara de humor.

La película ya se encuentra disponible para todos los suscriptores y promete ser una de las joyas del género dramático en este 2026.

Tráiler de Pavane, película de Netflix

Dónde ver la película Pavane, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Pavane se puede ver en Netflix .

Pavane se puede ver en . Estados Unidos: la película Pavane se puede ver en Netflix .

Pavane se puede ver en . España: la película Pavane se puede ver en Netflix.