Netflix: el estreno estrella del fin de semana la está rompiendo con sus capítulos

Peter Sutherland dejará de ser un simple peón para convertirse en un objetivo. La trama se trasladará a escenarios europeos (con rodaje en Estambul y Nueva York), donde Peter deberá desarticular una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense. El dilema central será la confianza: ¿en quién puede apoyarse Sutherland cuando su propia agencia parece haberle soltado la mano?

netflix-el-agente-nocturno1

Reparto de El Agente Nocturno, serie de Netflix

El éxito de la serie de Netflix no se explica sin su protagonista, y para esta nueva etapa el reparto de El agente nocturno mantiene su base sólida pero suma nombres de peso:

Gabriel Basso: regresa como Peter Sutherland, el agente que ya no teme romper las reglas.

Luciane Buchanan: vuelve como Rose Larkin, la experta en ciberseguridad y el ancla emocional de Peter.

Amanda Warren: repite su rol como Catherine Weaver, la jefa de la Acción Nocturna.

Nuevas incorporaciones: se han confirmado fichajes que darán vida a agentes de la CIA y nexos diplomáticos en Turquía, incluyendo nombres que prometen ser el contrapunto ideal para el protagonista.

Tráiler de El agente nocturno, serie de Netflix

Aunque los detalles se mantienen bajo siete llaves, el tráiler de El Agente Nocturno ya circula en redes sociales generando millones de reproducciones. En el avance se puede ver una estética mucho más cinematográfica, con persecuciones en calles europeas y un Sutherland mucho más curtido por la experiencia.

Embed - The Night Agent: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie El agente nocturno, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie El agente nocturno se puede ver en Netflix .

El agente nocturno se puede ver en . Estados Unidos: la serie The Secret Agent no está disponible en Netflix .

The Secret Agent no está disponible en . España: la serie El agente nocturno se puede ver en Netflix.