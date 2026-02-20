Triste desenlace: encontraron sin vida a la mujer que había desaparecido tras un temporal

El cuerpo de una mujer, quien había desaparecido junto a su pequeña hija en medio de un temporal en Paraná, Entre Ríos, fue hallado en la tarde del jueves en esta ciudad, mientras continúan las labores para encontrar a la niña de diez años, que sigue desaparecida, según informaron las autoridades locales.
El cadáver de Patricia Mena, de 32 años, fue hallado en aguas del arroyo Colorado, a pocas cuadras de donde vivía junto a su familia, en una precaria vivienda, ubicada sobre la calle Blas Parera y Brown.
El hecho ha provocado una enorme conmoción en la comunidad tras la aparición del cuerpo de la mujer y las autoridades locales siguen adelante con el operativo para dar con el paradero de la niña desaparecida, con mucho personal trabajando: lo hace gente de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos y efectivos policiales.
Mujer y niña, arrastradas por el agua
En la mañana del jueves, y durante un fuerte temporal que se registró en Paraná, la capital de Entre Ríos, la casilla donde vivía la mujer a la vera del arroyo Colorado, se desplomó por la acción de la lluvia.
En esas circunstancias, Mena y su hija Kiara cayeron y fueron arrastradas por la corriente, mientras que otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.
En el área donde encontraron el cadáver de Patricia Mena y donde ahora se concentra la búsqueda de la niña desaparecida, los especialistas se enfrentan a condiciones adversas, con un importante caudal de agua turbia y correntosa, ramas, troncos, residuos y rocas de gran tamaño.
Habló el hermano de la mujer muerta
Javier Velázquez, hermano de Patricia Mena, la mujer fallecida luego de que su casa fuera arrastrada por la correntada durante el temporal de la madrugada del jueves en Paraná, Entre Ríos, realizó un pedido para la familia, cuando aún se busca a Chiara Barrios, hija de la mujer.
“Realmente lo que necesito es que encuentren a mi sobrina ahora en este momento, porque se halló el cuerpo de mi hermana sin vida acá”, expresó el hombre, visiblemente triste por la situación.
Sobre la niña desaparecida, Javier dijo: “Ella debe estar por acá cerca. Buscamos abajo de los escombros, la gente está haciendo un buen trabajo, le doy gracias a todos los que han colaborado”.
“Queremos tenerla con nosotros, que se refuerce el operativo”, finalizó el hombre, también abocado a la búsqueda.