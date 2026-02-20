Triste desenlace: encontraron sin vida a la mujer que había desaparecido tras un temporal

patricia-mena-parana

Mujer y niña, arrastradas por el agua

En la mañana del jueves, y durante un fuerte temporal que se registró en Paraná, la capital de Entre Ríos, la casilla donde vivía la mujer a la vera del arroyo Colorado, se desplomó por la acción de la lluvia.

En esas circunstancias, Mena y su hija Kiara cayeron y fueron arrastradas por la corriente, mientras que otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.

En el área donde encontraron el cadáver de Patricia Mena y donde ahora se concentra la búsqueda de la niña desaparecida, los especialistas se enfrentan a condiciones adversas, con un importante caudal de agua turbia y correntosa, ramas, troncos, residuos y rocas de gran tamaño.

Habló el hermano de la mujer muerta

Javier Velázquez, hermano de Patricia Mena, la mujer fallecida luego de que su casa fuera arrastrada por la correntada durante el temporal de la madrugada del jueves en Paraná, Entre Ríos, realizó un pedido para la familia, cuando aún se busca a Chiara Barrios, hija de la mujer.

“Realmente lo que necesito es que encuentren a mi sobrina ahora en este momento, porque se halló el cuerpo de mi hermana sin vida acá”, expresó el hombre, visiblemente triste por la situación.

Sobre la niña desaparecida, Javier dijo: “Ella debe estar por acá cerca. Buscamos abajo de los escombros, la gente está haciendo un buen trabajo, le doy gracias a todos los que han colaborado”.

“Queremos tenerla con nosotros, que se refuerce el operativo”, finalizó el hombre, también abocado a la búsqueda.