Atraparon al segundo y los dos presos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán quedaron detenidos

Pasadas las 11.30, Mercedes Rus, quien está en Tunuyán, confirmó la captura del segundo reo: "Recapturamos al segundo evadido de la Alcaidía, Enrique Acosta Vega, quien estaba procesado por homicidio simple en grado de tentativa y cuenta con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, robo y hechos de violencia".

"Gracias al operativo cerrojo desplegado desde el primer minuto, con todos los recursos en la calle: helicóptero, drones, cuerpos especiales y patrullajes intensivos, la Policía lo detuvo en la calle Otero, de Colonia Las Rosas, y lo puso nuevamente a disposición de la Justicia".

La captura del preso fue en un gran operativo policial

Víctor Bravo Morón fue el primer recapturado. La ministra confirmó que tiene al menos 19 causas judiciales y es muy conocido por la Policía en el Valle de Uco. Estaba preso desde el 11 de enero junto a su cómplice Enrique Vega Acosta luego de un violento hecho ocurrido en Tunuyán, donde asaltaron e hirieron a las víctimas

La ministra Mercedes Rus indicó en conferencia de prensa que desde la mañana del jueves se armó un extenso operativo para encontrarlos, por la fuga, pero también por la muerte del penitenciario Pablo Rivero Ríos, de 43 años, quien sufrió un infarto luego de correrlos durante 1 cuadra y media.

quienes son presos fugados mendoza Víctor Bravo Morón y Enrique Vega Acosta son los dos presos que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán.

La funcionaria señaló que hay investigaciones y ya se hizo un informe preliminar para determinar cómo fue que los dos presos escaparon de la Alcaidía de Tunuyán, y explicó que al parecer ocurrió cuando pidieron ir al baño y no estaban esposados.

Sostuvo que no hubo connivencia de nadie, pero si posiblemente una negligencia, entre diferentes protocolos y medidas de seguridad que deberán ser revisadas para reforzarlas y evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Además, indicó que Víctor Bravo Morón es muy conocido por la policía y penitenciarios debido a la gran cantidad de veces que fue detenido, por la violencia que maneja y porque utiliza su condición de salud para extorsionar.

Rus confirmó que luego de ser imputado por la evasión, el preso será trasladado directamente al penal San Felipe, en la Ciudad de Mendoza.