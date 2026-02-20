Quiso pasar de Mendoza a Chile un cargamento insólito: descolocó a los carabineros y fue detenido

chile-mendoza-restos-fosiles

Restos fósiles, de Mendoza a Chile

El hallazgo se produjo durante una fiscalización de rutina donde los agentes detectaron las piezas envueltas y acondicionadas para su traslado sin la documentación que acreditara su origen ni autorización para su exportación.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas de Chile recordaron que los restos fósiles forman parte del patrimonio cultural y científico, por lo que su traslado transfronterizo requiere permisos específicos, por lo que en esta oportunidad, fueron incautados.

El conductor quedó a disposición de la autoridad competente por contrabando, mientras que las piezas serán sometidas a peritajes para determinar su autenticidad, antigüedad y procedencia.

El paso que conecta Mendoza con la Región del Maule, registra un flujo constante de tránsito turístico y comercial, y es escenario habitual de controles aduaneros destinados a prevenir el contrabando y la salida ilegal de bienes protegidos.

De Mendoza a Chile: qué es lo que más se intenta pasar sin declarar

Lo que más se intenta pasar de contrabando desde Mendoza hacia Chile es dinero en efectivo (dólares estadounidenses) sin declarar, superando los límites legales permitidos. Además del efectivo, los intentos de contrabando incluyen pirotecnia (prohibida en Chile), armas y municiones, medicamentos y mercancía de consumo diario.