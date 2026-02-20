Contrabando entre Mendoza y Chile: cuáles son los productos que más se cruzan de forma ilegal en 2026

Históricamente, el flujo de contrabando entre Mendoza y Chile es bidireccional y depende de la brecha cambiaria. Sin embargo, si nos enfocamos en lo que sale de Mendoza (Argentina) hacia Chile, la lista es muy específica debido a que Chile es una economía abierta con precios bajos en tecnología, pero muy cara en bienes de consumo primario y servicios.
Entre todos los artículos, hay muchos que se intentan pasar de forma ilegal o irregular, desde Mendoza a Chile.
De Mendoza a Chile: qué es lo que más se contrabandea
Cigarrillos y tabaco
Es, por lejos, el producto estrella del contrabando hacia Chile desde Mendoza. Debido a los altísimos impuestos que tiene el tabaco en el país trasandino, un cartón de cigarrillos en Argentina puede costar una fracción de su valor en Chile. Modus operandi: se ocultan en dobles fondos de vehículos o se pasan por pasos no habilitados.
Alimentos y productos perecederos
Aunque está estrictamente prohibido por el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero de Chile) por cuestiones sanitarias, hay un flujo constante de:
- Carne vacuna: el asado argentino es muy codiciado por precio y calidad.
- Aceite de girasol y harinas: en épocas de alta inflación en Chile o brecha favorable, los productos de almacén básicos argentinos son mucho más baratos.
- Quesos y embutidos: son retenidos constantemente en la aduana de Los Libertadores.
Divisas (dólares y pesos)
Recientemente, se han incrementado los casos de contrabando de dólares en efectivo.
Muchos ciudadanos intentan cruzar con sumas superiores a los 10,000 USD permitidos sin declarar para aprovechar el mercado cambiario o realizar transacciones fuera del sistema financiero. En enero de 2026, se registraron detenciones importantes de mendocinos con miles de dólares sin declarar en el complejo Los Libertadores.
Combustible
Aunque es más común en las fronteras del norte, en Mendoza también sucede. Camioneros o particulares con tanques modificados intentan llevar combustible argentino, que suele estar subsidiado o tener un precio menor al del mercado chileno.
El fenómeno inverso: qué entra de Chile a Mendoza
Para tener el panorama completo, el contrabando "hormiga" más fuerte hoy es el que entra a Mendoza:
- Neumáticos: la diferencia de precio es de casi el 50% al 100%.
- Indumentaria y calzado: ropa de marca y zapatillas de “tours de compras”.
- Electrónica: celulares de alta gama y pequeños electrodomésticos.
Las autoridades de Chile son extremadamente estrictas con los productos de origen animal o vegetal. Intentar pasar un "salame" o un trozo de carne puede derivar en multas muy costosas, incluso si no hay intención de contrabando comercial.