Contrabando entre Mendoza y Chile: cuáles son los productos que más se cruzan de forma ilegal en 2026

Es, por lejos, el producto estrella del contrabando hacia Chile desde Mendoza. Debido a los altísimos impuestos que tiene el tabaco en el país trasandino, un cartón de cigarrillos en Argentina puede costar una fracción de su valor en Chile. Modus operandi: se ocultan en dobles fondos de vehículos o se pasan por pasos no habilitados.

mendoza-chile-contrabando

Alimentos y productos perecederos

Aunque está estrictamente prohibido por el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero de Chile) por cuestiones sanitarias, hay un flujo constante de:

Carne vacuna: el asado argentino es muy codiciado por precio y calidad.

Aceite de girasol y harinas: en épocas de alta inflación en Chile o brecha favorable, los productos de almacén básicos argentinos son mucho más baratos.

o brecha favorable, los productos de almacén básicos argentinos son mucho más baratos. Quesos y embutidos: son retenidos constantemente en la aduana de Los Libertadores.

mendoza-chile-contrabando-carne

Divisas (dólares y pesos)

Recientemente, se han incrementado los casos de contrabando de dólares en efectivo.

Muchos ciudadanos intentan cruzar con sumas superiores a los 10,000 USD permitidos sin declarar para aprovechar el mercado cambiario o realizar transacciones fuera del sistema financiero. En enero de 2026, se registraron detenciones importantes de mendocinos con miles de dólares sin declarar en el complejo Los Libertadores.

mendoza-chile-contrabando-dolares

Combustible

Aunque es más común en las fronteras del norte, en Mendoza también sucede. Camioneros o particulares con tanques modificados intentan llevar combustible argentino, que suele estar subsidiado o tener un precio menor al del mercado chileno.

mendoza-chile-contrabando-tanque-nafta

El fenómeno inverso: qué entra de Chile a Mendoza

Para tener el panorama completo, el contrabando "hormiga" más fuerte hoy es el que entra a Mendoza:

Neumáticos: la diferencia de precio es de casi el 50% al 100%.

Indumentaria y calzado: ropa de marca y zapatillas de “tours de compras”.

Electrónica: celulares de alta gama y pequeños electrodomésticos.

Las autoridades de Chile son extremadamente estrictas con los productos de origen animal o vegetal. Intentar pasar un "salame" o un trozo de carne puede derivar en multas muy costosas, incluso si no hay intención de contrabando comercial.