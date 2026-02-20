Luego de un día cerrado, a las 12 de este viernes el Paso Cristo Redentor volverá a funcionar con normalidad durante las 24 horas para todo tipo de vehículos. La medida excepcional fue pedida por Chile por desinfección en la aduana de Los Libertadores tras el hallazgo de un mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue.
El Paso Cristo Redentor reabre tras 24 horas cerrado por el hallazgo de un mosquito vector del dengue
Los coordinadores del Paso Cristo Redentor confirmaron que desde las 12 el paso a Chile volverá a estar operativo como todos los días, tras un día cerrado debido a que encontraron un mosquito que puede transmitir dengue.
Es por esto, que durante el jueves, los chilenos realizaron tareas de desinfección en el complejo Los Libertadores para evitar que haya otros mosquitos Aedes Aegypti.
Muchos viajeros esperan la reapertura del Paso Cristo Redentor
Debido a este cierre del túnel internacional durante un día, muchas personas llegaron hasta Uspallata y esperan la apertura para avanzar hacia la frontera.
Si bien el Paso Cristo Redentor habilita a las 12, las autoridades indicaron que podría activarse el protocolo de tanda de vehículos encapsulados para que no haya sobrepasos en sectores que no están permitidos ni que circulen a altas velocidades para evitar accidentes.