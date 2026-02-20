El Paso Cristo Redentor reabre tras 24 horas cerrado por el hallazgo de un mosquito vector del dengue

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor confirmaron que desde las 12 el paso a Chile volverá a estar operativo como todos los días, tras un día cerrado debido a que encontraron un mosquito que puede transmitir dengue.

los libertadores alta montaña paso cristo redentor paso a chile El Paso Cristo Redentor habilita a las 12 de este viernes luego de 24 horas cerrado. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza

Es por esto, que durante el jueves, los chilenos realizaron tareas de desinfección en el complejo Los Libertadores para evitar que haya otros mosquitos Aedes Aegypti.