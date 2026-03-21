Autoridades anunciaron la reapertura del Paso Cristo Redentor gracias al pronóstico de buen tiempo

Uspallata parador paso cristo redentor chile El parador de Uspallata previsto para prevenir la congestión vehicular en la Ruta 7. Foto: archivo

El pronóstico del tiempo para el llano y la alta montaña

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza emitieron el parte del pronóstico del tiempo para el fin de semana tanto para el llano como para el sector cordillerano. El detalle es el siguiente:

Sábado 21

Viento: circulación de viento leve desde el sur en horas de la mañana, afectando principalmente zona Este y Norte de la provincia. A partir de las 11 comienza una rotación del viento al norte, también en forma leve, que se extenderá hasta las 23.

Nubosidad: amanece nublado en toda la provincia (zona Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur). Probabilidad de lluvias en zona Sur y Valle de Uco durante la mañana, mejorando gradualmente hacia el mediodía en el llano provincial.

Alta montaña: amanece con inestabilidad generalizada y probabilidad de lluvias débiles. Mejora hacia media mañana, aunque persistirá el estado nublado o seminublado durante el resto del día.

Temperatura promedio en el llano:

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 10°C.

Mínima (resto de la provincia): 13°C.

Máxima promedio provincial: 21°C.

Domingo 22

Viento: en horas de la mañana, circulación leve del norte en zona Este entre las 10 y las 15 Viento Zonda desde las 11 hasta las 20, afectando Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata, Valle de Uco, San Rafael y cordillera Sur y Norte de la provincia, con velocidades promedio de 35 km/h. Posteriormente, rotación del viento al Sur a partir de las 21 en zona Sur, alcanzando la zona Norte hacia la medianoche y prolongándose durante la madrugada del lunes.

Nubosidad: cielo despejado durante la mañana y la tarde. A partir de las 21 se espera inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza y en La Paz, con probabilidad de lluvias débiles.

Alta montaña: amanece con mal tiempo en el Sur, extendiéndose hacia la parte central de la alta montaña. Se esperan precipitaciones importantes durante el día, disminuyendo a partir de las 23 del domingo.

Temperatura promedio en el llano:

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 10°C.

Mínima (resto de la provincia): 12°C.

Máxima promedio provincial: 25°C.

Por lo que muestra el pronóstico del tiempo, sobre todo para el domingo, habrá que estar atentos a los partes diarios que brindan desde el Sistema Integrado Cristo Redentor.