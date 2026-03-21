Como esta previsto este sábado a primera hora, las autoridades del corredor bioceánico anunciaron la reapertura del Paso Cristo Redentor gracias al pronóstico de buen tiempo. La habilitación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos se producirá a partir de las 9. Igualmente se recomendó permanecer informado antes de emprender el viaje hacia la alta montaña.
Autoridades anunciaron la reapertura del Paso Cristo Redentor gracias al pronóstico de buen tiempo
Tras analizar las condiciones meteorológicas se resolvió la normal circulación por la Ruta 7 para acceder al paso a Chile. Atención al pronóstico del tiempo
Después de analizar las condiciones meteorológicas se resolvió la normal circulación por el cruce fronterizo, al que se accede a través de la Ruta 7 del lado argentino.
La mayor complicación se presentaba en el sector chileno, donde se encuentra el complejo aduanero Los Libertadores por las nevadas y fuertes vientos que se disiparon para el resto del fin de semana, más allá de que se esperan precipitaciones de débiles a fuertes. De todas maneras, hay que recordar las bajas temperaturas de esta época del año y llevar la vestimenta adecuada como si se tratara de un día de invierno en el llano.
El pronóstico del tiempo para el llano y la alta montaña
Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza emitieron el parte del pronóstico del tiempo para el fin de semana tanto para el llano como para el sector cordillerano. El detalle es el siguiente:
Sábado 21
Viento: circulación de viento leve desde el sur en horas de la mañana, afectando principalmente zona Este y Norte de la provincia. A partir de las 11 comienza una rotación del viento al norte, también en forma leve, que se extenderá hasta las 23.
Nubosidad: amanece nublado en toda la provincia (zona Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur). Probabilidad de lluvias en zona Sur y Valle de Uco durante la mañana, mejorando gradualmente hacia el mediodía en el llano provincial.
Alta montaña: amanece con inestabilidad generalizada y probabilidad de lluvias débiles. Mejora hacia media mañana, aunque persistirá el estado nublado o seminublado durante el resto del día.
Temperatura promedio en el llano:
- Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 10°C.
- Mínima (resto de la provincia): 13°C.
- Máxima promedio provincial: 21°C.
Domingo 22
Viento: en horas de la mañana, circulación leve del norte en zona Este entre las 10 y las 15 Viento Zonda desde las 11 hasta las 20, afectando Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata, Valle de Uco, San Rafael y cordillera Sur y Norte de la provincia, con velocidades promedio de 35 km/h. Posteriormente, rotación del viento al Sur a partir de las 21 en zona Sur, alcanzando la zona Norte hacia la medianoche y prolongándose durante la madrugada del lunes.
Nubosidad: cielo despejado durante la mañana y la tarde. A partir de las 21 se espera inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza y en La Paz, con probabilidad de lluvias débiles.
Alta montaña: amanece con mal tiempo en el Sur, extendiéndose hacia la parte central de la alta montaña. Se esperan precipitaciones importantes durante el día, disminuyendo a partir de las 23 del domingo.
Temperatura promedio en el llano:
- Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 10°C.
- Mínima (resto de la provincia): 12°C.
- Máxima promedio provincial: 25°C.
Por lo que muestra el pronóstico del tiempo, sobre todo para el domingo, habrá que estar atentos a los partes diarios que brindan desde el Sistema Integrado Cristo Redentor.