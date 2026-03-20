Recién este sábado se evaluará la reapertura del Paso Cristo Redentor según el pronóstico del tiempo

Uspallata parador paso cristo redentor chile El parador en Uspallata funcionará este sábado si se acumula una gran cantidad de vehículos que quieran pasar a Chile si reabre el paso. Foto: archivo

Restricciones y cierres por las nevadas en alta montaña

Debido a la inestabilidad en el sector cordillerano, la interrupción de la circulación comenzó de manera escalonada:

11: cerraron las barreras en Uspallata y Guardia Vieja.

13: inhabilitación total del túnel internacional.

Por otro lado, se informó que el Paso Pehuenche, en el Sur provincial, se mantiene cerrado para todo tipo de tránsito.

Se recuerda a los viajeros que la reapertura del Paso Cristo Redentor será evaluada recién el sábado 21 de marzo a las 6, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona de la cordillera.

El pronóstico del tiempo tras el temporal de nieve y viento blanco

El panorama en la frontera con Chile sigue siendo complejo. Tras el cierre preventivo ejecutado este viernes, desde el Servicio Meteorológico advirtieron que el frente de inestabilidad no solo traerá posibles precipitaciones en el llano, sino también vientos intensos y nevadas de variada intensidad que afectarán la visibilidad y la transitabilidad en los sectores más críticos de la ruta internacional.

Para el sábado 21 de marzo, el escenario comenzará con los resabios del temporal. Se esperan ráfagas de viento del sector Oeste que podrían complicar las tareas de despeje de la calzada durante la madrugada.

No obstante, se prevé una ventana de mejora hacia el mediodía. Las temperaturas serán extremas: una mínima de -8°C en Las Cuevas y una máxima que apenas rozará los 0°C. El éxito de la reapertura a las 6 dependerá exclusivamente de que el viento blanco ceda y permita el trabajo de las máquinas de Vialidad.

El domingo 22 de marzo presentará condiciones mucho más estables y favorables. Con el frente frío ya desplazándose hacia el Este, el cielo se presentará mayormente despejado y el viento disminuirá significativamente su velocidad. Será una jornada de frío intenso pero seco, con una mínima de -6°C y una máxima de 4°C.

Estas condiciones de "buen tiempo" en cordillera permitirían normalizar el flujo de camiones y autos particulares, siempre bajo la estricta exigencia de portación obligatoria de cadenas, ya que el asfalto presentará sectores con formación de hielo debido a las nevadas previas en el Paso Cristo Redentor.