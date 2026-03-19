Mendoza experimenta un pronóstico del tiempo variado y cambiante. Inicialmente, se espera viento Zonda en altura, con posibilidad de que descienda a la superficie, especialmente en Malargüe, y se prevén tormentas en el resto de la provincia.
Pronóstico del tiempo: Zonda y tormentas antes de un fin de semana fresco
Este jueves la térmica llegará a los 30 grados. Alerta meteorológica en Mendoza: Zonda y tormentas. Las lluvias más fuertes se esperan en el este
Según el pronóstico del SMN y del meteorólogo Maxi Viale, en radio Nihuil, este jueves será una jornada calurosa, con temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados.
Alerta por tormentas y viento Zonda en Mendoza
Además, se advierte sobre la llegada de un frente que podría generar tormentas, principalmente en el este de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para el Este, Norte y Valle de Uco, tanto por las lluvias como el viento Zonda.
Cómo sigue el pronóstico el tiempo
Para mañana viernes se espera la llegada de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura, lo que contrastará con el calor de los días anteriores. Este frente vendrá acompañado de viento sur fuerte y persistente, aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias y lloviznas, especialmente durante la madrugada y el amanecer. Se recomienda precaución, especialmente durante el movimiento matinal, debido al caos vehicular.
El viernes, se espera un ambiente más húmedo y frío, con viento sur presente y una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 16, con muy poca amplitud térmica. Las lluvias y lloviznas podrían ir disminuyendo hacia la tarde del viernes.
El sábado continuará fresco y mayormente nublado, con alguna posibilidad de lluvia intermitente en la madrugada, aunque en disminución. Se espera un día fresco, con una máxima de 21 grados y una mínima de 12. El cielo podría despejarse hacia el final del sábado.
Para el domingo, se pronostica un día agradable, con presencia del sol y una temperatura que podría alcanzar los 24 o 25 grados, ideal para disfrutar al aire libre.
El Paso a Chile antes de los feriados
En cuanto al paso a Chile en alta montaña, se prevén nevadas, especialmente el viernes y el sábado, lo que podría generar afectaciones en el cruce. En el norte de Mendoza, las nevadas serían más ligeras, mientras que en el paso de Pehuenche se espera una nevada más importante que seguramente implicará el cierre. El feriado del lunes se presenta como un día agradable para disfrutar.