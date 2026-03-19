Pronóstico del tiempo: Zonda y tormentas antes de un fin de semana fresco

Alerta tormentas y Zonda

Cómo sigue el pronóstico el tiempo

Para mañana viernes se espera la llegada de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura, lo que contrastará con el calor de los días anteriores. Este frente vendrá acompañado de viento sur fuerte y persistente, aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias y lloviznas, especialmente durante la madrugada y el amanecer. Se recomienda precaución, especialmente durante el movimiento matinal, debido al caos vehicular.

El viernes, se espera un ambiente más húmedo y frío, con viento sur presente y una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 16, con muy poca amplitud térmica. Las lluvias y lloviznas podrían ir disminuyendo hacia la tarde del viernes.

El sábado continuará fresco y mayormente nublado, con alguna posibilidad de lluvia intermitente en la madrugada, aunque en disminución. Se espera un día fresco, con una máxima de 21 grados y una mínima de 12. El cielo podría despejarse hacia el final del sábado.

Para el domingo, se pronostica un día agradable, con presencia del sol y una temperatura que podría alcanzar los 24 o 25 grados, ideal para disfrutar al aire libre.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 39 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Paso a Chile antes de los feriados

En cuanto al paso a Chile en alta montaña, se prevén nevadas, especialmente el viernes y el sábado, lo que podría generar afectaciones en el cruce. En el norte de Mendoza, las nevadas serían más ligeras, mientras que en el paso de Pehuenche se espera una nevada más importante que seguramente implicará el cierre. El feriado del lunes se presenta como un día agradable para disfrutar.