Pronóstico del tiempo: bajas temperaturas en las mañanas pero tardes con 20 grados

El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que luego de un amanecer frío, la máxima para hoy rondará los 20 grados, con cielo despejado con circulación del viento del norte.

Para el martes se espera un leve ascenso y se esperan 5 grados de mínima en la mañana y 23 grados de máxima durante la tarde.