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Otoño en Mendoza

Pronóstico del tiempo: bajas temperaturas en las mañanas pero tardes con 20 grados

Las bajas temperaturas se hacen sentir en cada amanecer, pero las tardes se tornan agradables, según el pronóstico del tiempo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo indica que la semana tendrá mañanas frescas, pero en las tardes la temperatura rondará los 20 grados. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indica que la semana tendrá mañanas frescas, pero en las tardes la temperatura rondará los 20 grados. Imagen ilustrativa.

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo anticipa que esta semana estará marcada por la estabilidad con buen tiempo y sin probabilidad de lluvias. Además, las mañanas estarán más frías, pero durante las tardes las temperaturas rondarán los 20 grados.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que luego de un amanecer frío, la máxima para hoy rondará los 20 grados, con cielo despejado con circulación del viento del norte.

Para el martes se espera un leve ascenso y se esperan 5 grados de mínima en la mañana y 23 grados de máxima durante la tarde.

Pronostico del tiempo - frío - Parque General San Martín - Otoño en Mendoza
La amplitud t&eacute;rmica se mantiene durante este oto&ntilde;o. Para este lunes se espera una m&aacute;xima de 20 grados, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

La amplitud térmica se mantiene durante este otoño. Para este lunes se espera una máxima de 20 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El miércoles se mantienen las buenas condiciones del tiempo, pero bajan un poco las temperaturas ya que la máxima alcanzará los 20 grados.

Pronóstico del tiempo y un nuevo frente frío

Si bien todavía faltan varios días, Maximiliano Viale indicó que el pronóstico del tiempo marca que hacia el fin de semana se ve la probabilidad de algunas lloviznas acompañadas de un nuevo ingreso de frente frío.

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