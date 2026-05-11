El pronóstico del tiempo anticipa que esta semana estará marcada por la estabilidad con buen tiempo y sin probabilidad de lluvias. Además, las mañanas estarán más frías, pero durante las tardes las temperaturas rondarán los 20 grados.
Pronóstico del tiempo: bajas temperaturas en las mañanas pero tardes con 20 grados
Las bajas temperaturas se hacen sentir en cada amanecer, pero las tardes se tornan agradables, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que luego de un amanecer frío, la máxima para hoy rondará los 20 grados, con cielo despejado con circulación del viento del norte.
Para el martes se espera un leve ascenso y se esperan 5 grados de mínima en la mañana y 23 grados de máxima durante la tarde.
El miércoles se mantienen las buenas condiciones del tiempo, pero bajan un poco las temperaturas ya que la máxima alcanzará los 20 grados.
Pronóstico del tiempo y un nuevo frente frío
Si bien todavía faltan varios días, Maximiliano Viale indicó que el pronóstico del tiempo marca que hacia el fin de semana se ve la probabilidad de algunas lloviznas acompañadas de un nuevo ingreso de frente frío.