Videos: el ingreso de un frente de aire polar trajo fuertes ráfagas de viento en gran parte de Mendoza

En horas de la tarde, el viento de gran intensidad se registró en el Gran Mendoza y algunas zonas del Este provincial, como Rivadavia, donde se registraron varios árboles caídos.

El pronóstico del tiempo anticipa un marcado descenso de la temperatura para este sábado por el ingreso de aire polar, con condiciones más parecidas a las del invierno y heladas en distintas zonas de la provincia. Según las previsiones, este escenario se mantendrá al menos hasta el lunes.

Embed - Escasa visibilidad por el viento en el Acceso Sur

Fuertes ráfagas y lluvias durante la noche

Durante este viernes se registraron algunas ráfagas de viento Zonda en la precordillera y en algunos sectores de Malargüe. A la tarde, el aire cambió completamente en el área metropolitana, como en Maipú, donde se pueden apreciar las ráfagas intensas en el siguiente video:

Embed - Llegada del viento Sur en Maipú

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que desde la tarde comenzaron a cambiar las condiciones del tiempo con el avance de un frente frío acompañado por viento del Sur.

Según explicó, las ráfagas podían alcanzar los 60 km/h en la noche de este viernes.

Embed - Un árbol caído en Guaymallén

Además, se esperaban precipitaciones en la madrugada del sábado. Las lluvias comenzarían en el Sur provincial, luego avanzarían hacia el Valle de Uco y finalmente llegarían al Gran Mendoza, especialmente en sectores del oeste.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Embed - Fuerte viento Sur en Las Heras

El sábado será el día más frío del fin de semana, con una mínima prevista de 4°C y una máxima de apenas 11°C.

Para el domingo, en tanto, se espera una mínima de 2°C y una máxima de 16°C, aunque el ambiente continuará frío durante las primeras horas del día.

En tanto, que en la alta montaña se esperaba un abrupto descenso de las temperaturas, con mínimas de 10 grados bajo cero.