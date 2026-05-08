Por tercer día consecutivo se suspendieron las clases en Malargüe debido al viento

Con un comunicado casi igual al que difundió la DGE a primera hora del jueves pasado, la noticia se conoció temprano y se vincula con pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento "siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil".

La medida aplica para todas las escuelas de Malargüe, en todos los niveles, en el turno mañana. En tanto que en el resto de la provincia se prestará el servicio educativo con normalidad.