Por tercer día consecutivo se suspendieron las clases en Malargüe debido al viento

Este viernes, por tercer día consecutivo, no se dictarán clases presenciales en las escuelas de Malargüe. La decisión fue tomada por la Dirección General de Escuelas (DGE) ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento en ese departamento del sur provincial.
Con un comunicado casi igual al que difundió la DGE a primera hora del jueves pasado, la noticia se conoció temprano y se vincula con pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento "siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil".
La medida aplica para todas las escuelas de Malargüe, en todos los niveles, en el turno mañana. En tanto que en el resto de la provincia se prestará el servicio educativo con normalidad.
Tercer día de suspensión de clases
La suspensión de clases en casi toda la provincia comenzó en el turno tarde del miércoles pasado debido al pronóstico de viento Zonda que estaba previsto para la jornada.
Sin embargo, el jueves ya se retomó la normalidad de las clases en los establecimiento educativos excepto los de Malargüe, debido a que el viento del Sur afectó ese departamento durante ayer y también lo hará este viernes.