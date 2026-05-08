El árbol de América del Sur que lanza sus semillas a 100 metros en una explosión audible a varios metros

El árbol autóctono de América del Sur que lanza sus semillas a 100 metros en una explosión audible a varios metros

A simple vista, este árbol de la región de América del Sur puede parecer uno más dentro del paisaje tropical. Su tronco robusto y sus grandes hojas no anticipan el espectáculo que esconde en su interior. Sin embargo, cuando los frutos de esta especie maduran, ocurre un proceso físico fascinante. Las cápsulas leñosas se secan de manera progresiva, acumulando tensión interna en sus tejidos. Esta presión, producto de la deshidratación desigual de las paredes del fruto, llega a un punto crítico. Y entonces sucede.

El estallido de este árbol es repentino, seco y audible. Puede escucharse a varios metros de distancia, como un chasquido fuerte que rompe el silencio del bosque. No es un evento suave ni gradual. Es una liberación instantánea de energía mecánica que convierte cada semilla en un pequeño proyectil. En condiciones favorables, estas semillas pueden ser expulsadas a distancias que oscilan entre decenas de metros, alcanzando en algunos casos cerca de 100 metros desde el árbol madre.

Hura crepitans (2)

Un árbol versátil: desde su anatomía hasta sus usos tradicionales

Este mecanismo no es casualidad, sino una estrategia evolutiva altamente especializada. En ecosistemas tan competitivos como la selva tropical de América del Sur, permanecer cerca del árbol progenitor significa competir por luz, agua y nutrientes en desventaja. Al ser lanzadas a gran distancia, las semillas aumentan sus probabilidades de colonizar espacios nuevos, reduciendo la competencia directa y favoreciendo la expansión de la especie.