El pronóstico del tiempo para este sábado 9 de mayo marca intenso frío en gran parte de Mendoza, con mínimas bajo cero en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, además de abundante nubosidad durante la madrugada y la mañana.
Pronóstico del tiempo: un sábado helado, con agua nieve y mínimas bajo cero en zonas de Mendoza
El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana muy frío en Mendoza, con temperaturas bajo cero en algunas zonas y mejoras recién hacia el lunes
Según el reporte de Defensa Civil, durante las primeras horas del día se registraron precipitaciones muy débiles y agua nieve en precordillera, producto del fuerte descenso de la temperatura.
La nubosidad afectará principalmente a la zona Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y sectores del Sur provincial durante el amanecer. Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar desde las 14, con una disminución progresiva de las nubes y cielo despejado hacia la tarde y la noche.
Mínimas bajo cero en parte de Mendoza
En cuanto a las temperaturas, la máxima apenas llegará a los 12°C en el llano, mientras que las mínimas oscilarán entre -2°C y -1°C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco. En el resto de la provincia, la mínima rondará los 2°C.
Además, se prevé viento leve del norte desde el mediodía y durante la tarde, especialmente en la franja Este provincial.
Cómo seguirá el pronóstico del tiempo el domingo y el lunes
Para el domingo 10 de mayo, el pronóstico del tiempo anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, aunque el frío continuará durante la mañana.
Se espera cielo prácticamente despejado tanto en el llano como en Alta Montaña, con viento débil del norte entre media mañana y las 19, afectando principalmente la zona Este y el Sur mendocino.
La temperatura máxima subirá hasta los 16°C y 17°C, mientras que las mínimas volverán a ubicarse cerca de cero en Malargüe y el Valle de Uco.
El lunes 11 de mayo continuará el ascenso de la temperatura, con máximas previstas entre 20°C y 21°C en el llano mendocino y cielo despejado en toda la provincia.
Las mínimas seguirán siendo bajas durante las primeras horas del día, especialmente en el Sur provincial y sectores bajos del Valle de Uco, donde podrían registrarse temperaturas de entre 0°C y 1°C.
Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica en Mendoza ante las bajas temperaturas y las variaciones previstas para los próximos días.