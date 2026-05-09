Pronóstico del tiempo: un sábado helado, con agua nieve y mínimas bajo cero en zonas de Mendoza

Pronostico del tiempo - otoño - frío - invierno - nevadas - nieve en la precordillera - vista Cerro de la Gloria El pronóstico del tiempo anticipó mínimas bajo cero para parte de Mendoza y mejora de las condiciones para domingo y lunes. Foto: Gentileza Celia Duek

Mínimas bajo cero en parte de Mendoza

En cuanto a las temperaturas, la máxima apenas llegará a los 12°C en el llano, mientras que las mínimas oscilarán entre -2°C y -1°C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco. En el resto de la provincia, la mínima rondará los 2°C.

Además, se prevé viento leve del norte desde el mediodía y durante la tarde, especialmente en la franja Este provincial.

Cómo seguirá el pronóstico del tiempo el domingo y el lunes

Para el domingo 10 de mayo, el pronóstico del tiempo anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, aunque el frío continuará durante la mañana.

Se espera cielo prácticamente despejado tanto en el llano como en Alta Montaña, con viento débil del norte entre media mañana y las 19, afectando principalmente la zona Este y el Sur mendocino.

La temperatura máxima subirá hasta los 16°C y 17°C, mientras que las mínimas volverán a ubicarse cerca de cero en Malargüe y el Valle de Uco.

Pronostico del tiempo - frío - Parque General San Martín - Otoño en Mendoza Foto: Gentileza Celia Duek

El lunes 11 de mayo continuará el ascenso de la temperatura, con máximas previstas entre 20°C y 21°C en el llano mendocino y cielo despejado en toda la provincia.

Las mínimas seguirán siendo bajas durante las primeras horas del día, especialmente en el Sur provincial y sectores bajos del Valle de Uco, donde podrían registrarse temperaturas de entre 0°C y 1°C.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica en Mendoza ante las bajas temperaturas y las variaciones previstas para los próximos días.