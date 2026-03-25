Terrible accidente en una picada ilegal: un BMW fuera de control atropelló brutalmente a un chico de 22 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NacionalMatanza/status/2036270980385952122&partner=&hide_thread=false GRAVE ACCIDENTE EN TECNÓPOLIS



Una juntada ilegal de autos terminó con heridos tras una maniobra temeraria.



Ocurrió en el ingreso a Tecnópolis, en Villa Martelli

Un conductor perdió el control del vehículo

Terminó atropellando a personas que estaban observando



Al… pic.twitter.com/m8sN9p6H2J — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) March 24, 2026

Accidente en las picadas con un BMW: la palabra desde Madres del Dolor

Viviam Perrone no anduvo con vueltas y explicó tras el accidente del auto BMW y el joven espectador: “Tuve respuestas de la intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y de quien está a cargo de la seguridad del municipio. Me dijeron que ellos estuvieron ahí el sábado e hicieron controles, pero esto ocurrió el domingo a la noche”.

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“También estuve al tanto de picadas sobre la calle Paraná, que es la que divide San Isidro de Vicente López, el jueves a la noche. Por tanto, entiendo que cambian de un lado al otro”, continuó la referente a quien le arrebataron la vida a su hijo, Kevin Sedano, que tenía 14 años en mayo de 2022, cuando el joven fue atropellado por un automovilista en el partido bonaerense de Vicente López.

Por tanto, la asociación presentó un proyecto que busca endurecer las penas entre otras modificaciones de la Ley de siniestros viales: “Es necesaria una legislación más dura. No les importa tener una multa, que les quiten el auto, o les suspendan el registro para conducir. Si llegan a herir a alguien, deben tener consecuencias. Así lo pedimos en el proyecto que tenemos en el Congreso de la Nación, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores”.

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“Expuse hace una semana en la Cámara de Diputados, ahora tienen que firmar el dictamen. Considero que se va a hacer porque estaban todos de acuerdo desde los diferentes partidos políticos, y después se tiene que votar en el recinto. Por supuesto que no es la solución, y hacen falta todavía más cambios, pero quitaron algunos puntos que nosotros pedimos y por lo menos va a ser un poco más grave si alguien hiere o mata a alguien en un hecho vial”, cerró Viviam.