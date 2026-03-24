Accidente y desesperación en el pelotero: un niño jugaba en un cumpleaños y recibió una descarga eléctrica

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Ante la gravedad del cuadro y la naturaleza de las lesiones por descarga eléctrica, los médicos que llegaron al cumpleaños en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, estabilizaron al pequeño, pero dispusieron su traslado inmediato a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad. Allí se le realizarán estudios cardiológicos y neurológicos para descartar secuelas internas derivadas del paso de la electricidad por su cuerpo.

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Investigación en curso por el accidente en el pelotero

Personal policial de la Departamental 6 realizó las pericias de rigor en el pelotero, para determinar el estado de las instalaciones eléctricas. Se busca establecer si el lugar contaba con las medidas de seguridad básicas, como disyuntores y puestas a tierra, o si existió negligencia en el mantenimiento del lugar donde se celebran cumpleaños.

Por el momento, el estado de salud del niño es reservado, aunque fuentes cercanas a la familia indicaron que se encuentra lúcido y bajo observación directa de especialistas.

Este nuevo episodio reabre el debate sobre el control y la fiscalización de los espacios de recreación infantil, especialmente en lo que respecta a la seguridad técnica de los juegos que dependen de conexiones eléctricas para su funcionamiento.