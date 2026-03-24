Lo que debía ser una tarde de festejos y alegría, terminó en un momento de máxima tensión y preocupación en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Un niño de 11 años fue víctima de un accidente tras recibir una potente descarga eléctrica mientras jugaba en un pelotero durante una fiesta de cumpleaños.
Accidente y desesperación en el pelotero: un niño jugaba en un cumpleaños y recibió una descarga eléctrica
El niño disfrutaba del cumpleaños en un pelotero y sufrió el dramático accidente. Una fuerte descarga eléctrica lo dejó tendido en el piso
El accidente ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 22 horas. Según informaron fuentes policiales y médicos del Centro Integral de Salud (CIS) Termas, el niño -residente del barrio Yutu Yacu- ingresó a la guardia de urgencias acompañado por su padre, presentando un evidente estado de shock y quemaduras visibles en su mano izquierda por la descarga eléctrica.
Accidente en el pelotero: niño y la descarga eléctrica
De acuerdo con el testimonio brindado por los familiares, el niño se encontraba disfrutando de los juegos mecánicos e inflables del pelotero cuando, por causas que aún son materia de investigación, hizo contacto con una estructura cableada que se encontraba bajo tensión y sufrió un accidente que podría haber terminado en tragedia. El impacto de la descarga eléctrica lo derribó de inmediato, generando la alerta entre los adultos presentes en la fiesta de cumpleaños, que no podían dar crédito a lo sucedido.
Ante la gravedad del cuadro y la naturaleza de las lesiones por descarga eléctrica, los médicos que llegaron al cumpleaños en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, estabilizaron al pequeño, pero dispusieron su traslado inmediato a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad. Allí se le realizarán estudios cardiológicos y neurológicos para descartar secuelas internas derivadas del paso de la electricidad por su cuerpo.
Investigación en curso por el accidente en el pelotero
Personal policial de la Departamental 6 realizó las pericias de rigor en el pelotero, para determinar el estado de las instalaciones eléctricas. Se busca establecer si el lugar contaba con las medidas de seguridad básicas, como disyuntores y puestas a tierra, o si existió negligencia en el mantenimiento del lugar donde se celebran cumpleaños.
Por el momento, el estado de salud del niño es reservado, aunque fuentes cercanas a la familia indicaron que se encuentra lúcido y bajo observación directa de especialistas.
Este nuevo episodio reabre el debate sobre el control y la fiscalización de los espacios de recreación infantil, especialmente en lo que respecta a la seguridad técnica de los juegos que dependen de conexiones eléctricas para su funcionamiento.