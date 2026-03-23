Un joven y su bebé murieron y una mujer resultó herida de gravedad tras un fatal accidente en Ruta 74, cerca de General Madariaga, cuando la camioneta en la que iban a bordo impactó contra un árbol. Se supo que la familia regresaba a Santiago del Estero, luego de trabajar en la temporada de verano en Pinamar.
El accidente más triste: un joven y su bebé de un año murieron en plena ruta
El trágico accidente se cobró la vida de dos personas. Una mujer pelea por su vida tras un violento choque
Por cuestiones que se tratan de establecer, en la madrugada del domingo, la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban los dos jóvenes y el menor, perdió el control en el kilómetro 18 de la Ruta 74 y protagonizó un choque de frente contra un árbol. Producto del siniestro, Marcio Flores, de 24 años, y su hijo fallecieron, mientras que Antonella Ovejero, de 31, resultó gravemente herida.
Las autoridades informaron que el hombre murió en el acto, mientras que el bebé y la mujer fueron trasladados al Hospital Municipal de General Madariaga.
Durante el traslado de urgencia se constató que el menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera y que, pese a que le realizaron maniobras de reanimación, falleció. Respecto a la salud de Ovejero, indicaron que se encuentra internada en grave estado.
Accidente luego de una larga temporada de verano
Antes del accidente, la familia había estado trabajando en la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar y al momento del choque, regresaba a su casa en la provincia de Santiago del Estero.
Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente, pero se abrió una investigación por homicidio culposo. Se trata de establecer si fue por una falla mecánica, un error humano o condiciones adversas en la calzada.
En la zona del siniestro intervinieron unidades de Bomberos Voluntarios, personal sanitario en ambulancias de alta complejidad y agentes de la Policía Científica.
El equipo de rescate utilizó tijeras hidráulicas de expansión para remover los restos del habitáculo y retirar a los ocupantes que permanecían aprisionados. Tras una ardua labor, la sobreviviente fue estabilizada y derivada de urgencia al centro asistencial más cercano.