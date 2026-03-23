El accidente más triste: un joven y su bebé de un año murieron en plena ruta

Durante el traslado de urgencia se constató que el menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera y que, pese a que le realizaron maniobras de reanimación, falleció. Respecto a la salud de Ovejero, indicaron que se encuentra internada en grave estado.

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Accidente luego de una larga temporada de verano

Antes del accidente, la familia había estado trabajando en la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar y al momento del choque, regresaba a su casa en la provincia de Santiago del Estero.

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Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente, pero se abrió una investigación por homicidio culposo. Se trata de establecer si fue por una falla mecánica, un error humano o condiciones adversas en la calzada.

En la zona del siniestro intervinieron unidades de Bomberos Voluntarios, personal sanitario en ambulancias de alta complejidad y agentes de la Policía Científica.

El equipo de rescate utilizó tijeras hidráulicas de expansión para remover los restos del habitáculo y retirar a los ocupantes que permanecían aprisionados. Tras una ardua labor, la sobreviviente fue estabilizada y derivada de urgencia al centro asistencial más cercano.