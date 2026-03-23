Una chica llegó con su moto nueva y el trapito le cobró $2.000: lo que viene después, no tiene precio

Al estacionar, fue abordado por un cuidacoches que se desempeña habitualmente como "trapito" en la zona. Ante la promesa de cuidado, la chica le pagó 2000 pesos, que era lo que le exigía el muchacho y se retiró del lugar.

Pero el gran error de la damnificada fue olvidar las llaves de la moto, colocadas en la cerradura del baúl del asiento.

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El robo de la moto más fácil para el cuidacoches

La sorpresa -y la indignación- llegó apenas un rato después. Cuando la dueña de la moto regresó al sector donde había dejado su rodado, se encontró con el lugar vacío: ni el vehículo ni el cuidacoches estaban presentes.

Dentro del baúl de la moto, el cuidacoches se llevó la documentación del rodado, tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, su DNI y cuatro documentos en desuso de sus hijos.

“Confié porque es alguien que siempre está en esa cuadra, pero se aprovechó de la situación”, habría manifestado la víctima ante las autoridades.

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El pedido de la chica por su moto

En las redes sociales, la chica que fue víctima de robo, posteó: “Por favor les pido que compartan, es mi medio de movilidad y exclusivamente el transporte de mis hijas”.

La investigación del robo de la moto

El chica radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 1, brindando detalles específicos sobre la apariencia del sospechoso, a quien los vecinos de la zona conocen pero del cual se desconoce el paradero desde el momento del incidente.

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La fiscalía de turno ya ordenó:

Relevamiento de las cámaras de seguridad (tanto del Alerta Banda como de comercios privados).

El pedido de captura para el sospechoso identificado por los testigos.

El secuestro preventivo de la unidad en caso de ser divisada en la vía pública.