Un hecho de extrema violencia conmociona a la provincia de Santa Fe. Una mujer policía, identificada como Rosalía Yamila La Roza, murió este sábado por la noche tras recibir un disparo en la cabeza en su vivienda de la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Por el crimen fue detenido su hijo, un adolescente de 15 años.
Crimen horroroso: un adolescente de 15 años le disparó a su madre policía en la cabeza y la mató
La víctima del crimen era cabo primero de la Policía Federal. El adolescente habría utilizado el arma reglamentaria de su madre
El crimen ocurrió alrededor de las 18:00 en un domicilio ubicado en la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Según las primeras informaciones policiales, la víctima, quien se desempeñaba como cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA), se encontraba de franco de servicio cuando se inició una fuerte discusión con su hijo adolescente.
En circunstancias que aún son materia de investigación, el adolescente habría tomado un arma de fuego -se presume que sería la reglamentaria de la agente- y efectuó un disparo que impactó directamente en el cráneo de su madre.
Crimen de Santa Fe: el desesperado pedido de auxilio
Tras el ataque a la madre, fue el propio adolescente quien llamó a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Los profesionales médicos trasladaron de urgencia a La Roza al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.
Al ingresar al centro asistencial, los médicos diagnosticaron una "herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica". A pesar de los esfuerzos del equipo de salud y de haber sido intubada en estado crítico, la mujer falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la lesión.
Investigación en curso por el crimen: ¿accidente o intención?
La escena del crimen fue preservada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes realizaron peritajes y levantaron rastros para intentar reconstruir la mecánica del hecho. La principal incógnita de los investigadores es determinar si el disparo fue ejecutado de manera intencional durante el altercado o si se produjo de forma accidental.