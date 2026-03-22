Crimen horroroso: un adolescente de 15 años le disparó a su madre policía en la cabeza y la mató

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Crimen de Santa Fe: el desesperado pedido de auxilio

Tras el ataque a la madre, fue el propio adolescente quien llamó a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Los profesionales médicos trasladaron de urgencia a La Roza al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

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Al ingresar al centro asistencial, los médicos diagnosticaron una "herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica". A pesar de los esfuerzos del equipo de salud y de haber sido intubada en estado crítico, la mujer falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la lesión.

Investigación en curso por el crimen: ¿accidente o intención?

La escena del crimen fue preservada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes realizaron peritajes y levantaron rastros para intentar reconstruir la mecánica del hecho. La principal incógnita de los investigadores es determinar si el disparo fue ejecutado de manera intencional durante el altercado o si se produjo de forma accidental.