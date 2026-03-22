Jubilados desaparecidos de Chubut: el enigma que los investigadores no pueden resolver

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Sin embargo, los detalles del peritaje, lejos de traer alivio, sembraron más dudas:

Cerrada con llave: el vehículo no presentaba signos de haber sido forzado.

Pertenencias intactas: documentación, ropa y otros objetos personales permanecían en el interior.

Tanque lleno: un dato no menor que descarta una varada por falta de combustible o un intento de fuga desesperada.

El vacío tecnológico: lo único que faltaba eran los teléfonos celulares.

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Jubilados desaparecidos de Chubut: ¿intervención externa o extravío fatal?

Para la fiscalía de Chubut, las pericias técnicas realizadas sobre la unidad no han arrojado, hasta el momento, rastros biológicos o signos de lucha que confirmen la participación de terceras personas. Pero en la calle —y en la lógica de los familiares— el "clima" es otro.

"Nadie deja una camioneta cerrada con llave, con todas sus cosas y el tanque lleno para simplemente caminar hacia la nada", sostienen fuentes cercanas al caso.

La ausencia de los dispositivos móviles es el hilo del que tiran quienes sospechan de una intervención externa. Si se hubieran extraviado por orientación o un accidente natural, los teléfonos -o sus restos- deberían estar en el radio del hallazgo o dentro del habitáculo. Su desaparición sugiere una acción deliberada para cortar cualquier posibilidad de rastreo satelital o comunicación.

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Un desierto de respuestas

A medida que pasan las semanas, la geografía de Chubut se vuelve un enemigo para la búsqueda física, y el paso del tiempo un aliado de la impunidad. La justicia mantiene abiertas todas las hipótesis, pero el expediente corre el riesgo de convertirse en un "Cold Case" patagónico.

¿Cómo llegaron hasta ese punto de difícil acceso? ¿Por qué se bajaron y cerraron el vehículo si no tenían intención de abandonarlo? Las preguntas se multiplican y la Toyota Hilux, estacionada hoy en un depósito policial, es el único testigo mudo de una tarde en la que la tierra se tragó a dos personas.