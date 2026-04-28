Calendario ANSES mayo 2026: todos los montos confirmados y las fechas de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó las piezas del tablero previsional para mayo de 2026. Bajo la fórmula de movilidad mensual, los haberes recibirán un incremento del 3,38% (basado en el IPC de marzo). Esta actualización, sumada a la ratificación del bono de $70.000, define un nuevo panorama para más de 17 millones de beneficiarios.
La gran novedad del mes es el salto en la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo valor total se posiciona por encima de los $141.000, aunque con una importante salvedad.
Jubilados y Pensionados: ¿Cuánto se cobra con el bono?
El Gobierno confirmó que los jubilados de la mínima percibirán nuevamente el refuerzo económico de $70.000. De esta manera, nadie que cobre una jubilación mínima recibirá menos de $463.174,10.
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Jubilación Mínima: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10
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Jubilación Máxima: $2.645.689,40 (Este grupo no percibe bono).
PUAM (Pensión para el Adulto Mayor): $314.539,27 + $70.000 = $384.539,27
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PNC (Invalidez y Vejez): $275.221,87 + $70.000 = $345.221,87
AUH: Los nuevos montos de mayo
Según anunció ANSES, en mayo se cobrarán las siguientes cifras:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Tras el aumento del 3,38%, la AUH se consolida como uno de los pilares de la seguridad social:
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Monto Total (100%): $141.312,64
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Monto en mano (80% mensual): $113.050,11
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Retención (20%): $28.262,53 (se acumula para el cobro con la Libreta AUH).
Calendario de Pagos: ¿Cuándo te toca cobrar?
Jubilaciones Mínimas, AUH y Pensiones No Contributivas
- DNI 0: Lunes 11 de mayo.
- DNI 1: Martes 12 de mayo.
- DNI 2: Miércoles 13 de mayo.
- DNI 3: Jueves 14 de mayo.
- DNI 4: Viernes 15 de mayo.
- DNI 5: Lunes 18 de mayo.
- DNI 6: Martes 19 de mayo.
- DNI 7: Miércoles 20 de mayo.
- DNI 8: Jueves 21 de mayo.
- DNI 9: Viernes 22 de mayo.
Jubilaciones y Pensiones que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
¿Cómo consultar tu recibo de haberes?
Para evitar confusiones con los montos netos y los descuentos, ANSES recomienda utilizar la plataforma Mi ANSES. Ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, podrás descargar tu recibo en la sección "Jubilados y Pensionados" > "Consulta de recibo de haberes".