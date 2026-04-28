Calendario ANSES mayo 2026: todos los montos confirmados y las fechas de pago

Jubilación Mínima: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10

Jubilación Máxima: $2.645.689,40 (Este grupo no percibe bono).

PUAM (Pensión para el Adulto Mayor): $314.539,27 + $70.000 = $384.539,27

PNC (Invalidez y Vejez): $275.221,87 + $70.000 = $345.221,87

AUH: Los nuevos montos de mayo

Según anunció ANSES, en mayo se cobrarán las siguientes cifras:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Tras el aumento del 3,38%, la AUH se consolida como uno de los pilares de la seguridad social:

Monto Total (100%): $141.312,64

Monto en mano (80% mensual): $113.050,11

Retención (20%): $28.262,53 (se acumula para el cobro con la Libreta AUH).

anses, auh.webp

Calendario de Pagos: ¿Cuándo te toca cobrar?

Jubilaciones Mínimas, AUH y Pensiones No Contributivas

DNI 0: Lunes 11 de mayo.

DNI 1: Martes 12 de mayo.

DNI 2: Miércoles 13 de mayo.

DNI 3: Jueves 14 de mayo.

DNI 4: Viernes 15 de mayo.

DNI 5: Lunes 18 de mayo.

DNI 6: Martes 19 de mayo.

DNI 7: Miércoles 20 de mayo.

DNI 8: Jueves 21 de mayo.

DNI 9: Viernes 22 de mayo.

Jubilaciones y Pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

¿Cómo consultar tu recibo de haberes?

Para evitar confusiones con los montos netos y los descuentos, ANSES recomienda utilizar la plataforma Mi ANSES. Ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, podrás descargar tu recibo en la sección "Jubilados y Pensionados" > "Consulta de recibo de haberes".