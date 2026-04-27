La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la recta final de su calendario de pagos correspondiente al mes de abril de 2026. Este martes 28, el organismo previsional se centrará en completar el depósito de haberes para los jubilados que superan la mínima y los beneficiarios de la prestación por desempleo.
¿Quiénes cobran ANSES este martes 28 de abril?: el calendario de pago oficial
La ANSES continúa con el cierre del cronograma de abril. Conocé qué terminaciones de DNI perciben sus haberes hoy, quiénes cobran la prestación por desempleo y los detalles antes del inicio de los pagos de mayo con aumento.
Este tramo final del mes es clave para los beneficiarios, ya que se trata de los últimos pagos antes de que entre en vigencia el nuevo aumento del 3,38% y el bono de $70.000 confirmados para el calendario de mayo.
¿Quiénes cobran ANSES hoy, martes 28 de abril?
Según el cronograma oficial establecido por el organismo que conduce la seguridad social, hoy perciben sus beneficios los siguientes grupos según la terminación de su documento:
Jubilados y Pensionados (Haberes que superan la mínima)
Continúa el pago para los pasivos con ingresos más altos.
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DNI terminados en 6 y 7.
Prestación por Desempleo (Plan 1)
Los trabajadores que se encuentran bajo este esquema de seguridad social y cumplen con los requisitos de ley perciben su haber este martes:
- DNI terminados en 6 y 7.
Asignaciones de Pago Único (APU)
Para quienes hayan solicitado beneficios por Nacimiento, Adopción o Matrimonio, el calendario sigue abierto para todas las terminaciones de DNI en su primera y segunda quincena:
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Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12 de mayo).
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Al igual que las APU, este grupo tiene habilitado el cobro sin importar el número de documento:
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Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12 de mayo).
Lo que viene: El aumento en los montos de mayo
Es importante que los beneficiarios de ANSES tengan en cuenta que esta es la última semana con los valores actuales. A partir de los próximos días, comenzará a regir el nuevo esquema previsional:
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Jubilación Mínima: Pasará a $463.174,10 (incluyendo el bono de $70.000).
AUH: El valor total ascenderá a $141.312,64.
PUAM: Se elevará a $384.539,27 con el refuerzo incluido.
Cómo consultar el recibo y lugar de cobro
Si tenés dudas sobre el monto depositado o la entidad bancaria, podés verificarlo en simples pasos:
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Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Andá a la sección "Jubilados y Pensionados".
Seleccioná "Consulta de recibo de haberes".
También podés chequear el estado de tu pago desde la aplicación oficial "mi ANSES" en tu celular.