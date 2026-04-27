¿Quiénes cobran ANSES este martes 28 de abril?: el calendario de pago oficial

¿Quiénes cobran ANSES hoy, martes 28 de abril?

Según el cronograma oficial establecido por el organismo que conduce la seguridad social, hoy perciben sus beneficios los siguientes grupos según la terminación de su documento:

Jubilados y Pensionados (Haberes que superan la mínima)

Continúa el pago para los pasivos con ingresos más altos.

DNI terminados en 6 y 7.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

Los trabajadores que se encuentran bajo este esquema de seguridad social y cumplen con los requisitos de ley perciben su haber este martes:

DNI terminados en 6 y 7.

anses, jubilados (30)

Asignaciones de Pago Único (APU)

Para quienes hayan solicitado beneficios por Nacimiento, Adopción o Matrimonio, el calendario sigue abierto para todas las terminaciones de DNI en su primera y segunda quincena:

Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12 de mayo).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Al igual que las APU, este grupo tiene habilitado el cobro sin importar el número de documento:

Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12 de mayo).

Lo que viene: El aumento en los montos de mayo

Es importante que los beneficiarios de ANSES tengan en cuenta que esta es la última semana con los valores actuales. A partir de los próximos días, comenzará a regir el nuevo esquema previsional:

Jubilación Mínima: Pasará a $463.174,10 (incluyendo el bono de $70.000).

AUH: El valor total ascenderá a $141.312,64 .

PUAM: Se elevará a $384.539,27 con el refuerzo incluido.

jubilados, anses

Cómo consultar el recibo y lugar de cobro

Si tenés dudas sobre el monto depositado o la entidad bancaria, podés verificarlo en simples pasos:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Andá a la sección "Jubilados y Pensionados" .

Seleccioná "Consulta de recibo de haberes".

También podés chequear el estado de tu pago desde la aplicación oficial "mi ANSES" en tu celular.